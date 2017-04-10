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ÖTV indirimi, KDV indirimi, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
İŞ-YAŞAM

TESK Genel Başkanı Palandöken: Piyasayı canlandıracak

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ÖTV ve KDV indirimleri ile ilgili piyasaların daha da canlanacağını bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, indirim açıklamasını değerlendirdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:33:27 Güncelleme: 14:38:22 AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut ve beyaz eşyadaki vergi indirimine ilişkin süre uzatımının piyasaları daha da canlandıracağını bildirdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi süresinin uzatılmasını değerlendirdi.
Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan süre uzatımının piyasaları daha da canlandıracağını belirten Palandöken, "Beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimi kampanyasının eylül sonuna kadar uzatılacağına ilişkin açıklama sevinçle karşılandı” ifadelerini kullandı.

"MALİYE BAKANI'NDAN TALEP ETMİŞTİK"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu süre uzatımının yerinde bir karar olduğunu belirterek, “KDV indiriminde süre uzatımını meclis toplantımıza katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan talep etmiştik. Süre uzatımı ekonomideki canlanmanın sürmesine katkı sağlayacak bir karardır. Başbakan'ımıza ve Bakan'ımıza üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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