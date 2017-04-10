Kapasite raporu başvurularında artış yaşanıyor

Bu sayının yüzde 23’ünü ilk kez kapasite raporu başvurusunda bulunan 168 firmanın oluşturması ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü kapasite raporu için yapılan başvurulardaki artış kadar, ilk başvurular da üretim faaliyetlerine yönelik moral motivasyonunun yüksek olduğunu gösteriyor.

Firmalar için “kimlik” niteliği taşıyan ve aktif üretim faaliyeti içinde olan her bir sanayi kuruluşunun almak zorunda olduğu kapasite raporu, ekonomik canlanmaya işaret eden bir referans kabul ediliyor. Üretimden, ihracat ve teşvik başvurularına kadar, birçok işlemin ancak güncel kapasite raporuyla yapılabilmesi, sanayinin yakın dönem performansı açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Sanayi sektöründeki gelişmeleri değerlendiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Odamız tarafından açıklanan son PMI, Kapasite Raporu ve istihdam verileri, bize sanayimizin durgunluk istasyonundan yavaş yavaş ayrılmakta olduğunu göstermektedir. Özellikle sanayi sektöründeki mart verilerine bakarak ekonomik canlanmanın sanayi odaklı olarak sürmekte olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bahçıvan, 2016 yılı büyüme rakamlarının da ekonominin en güçlü dinamosunun imalat sanayi olduğunu bir kez daha net bir şekilde gösterdiğinin altını çizerek “2016 büyümesine yüzde 0,6 ile en yüksek katkıyı sunan imalat sanayimizin, bu yıl da ekonominin umudu ve ışığı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sanayi sektörümüz, bir takım yapıcı teşviklerle desteklendiği zaman gerek istihdama gerek ihracata gerekse büyümeye olan desteğini artırarak devam ettirecektir” diye konuştu.

Ekonomik canlanma, istihdam ve üretim faaliyetlerinde kamunun cesaretlendirici kararlarının da ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, “Bu çerçevede, son dönemlerde Hükümetimizin motive edici teşvik ve desteklerinin bu canlanmaya oldukça güçlü bir etki yaptığının bilinmesini isterim. İçerde bu ivme yakalanmışken, ihracattaki talep eğrisinin de belli sektörlerde çok iyi gittiğini görüyoruz. Sanayimizin dış pazarlarda da desteklenerek dünyadaki bu ivmeyi kaçırmaması önemlidir. Önümüzdeki dönemde bu ivmenin devamı için ise, öngörülebilirlik ve reform ajandası önem arz ediyor” şeklinde konuştu.