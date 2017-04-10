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nihat zeybekci
İŞ-YAŞAM

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıyacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de, "Evet de gülümse, bence de evet" isimli kampanyanın tanıtımını gerçekleştirdikten sonra, 2017 yılında büyüme rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Haziran sonu gibi uluslararası kuruluşları Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıyacak" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:07:54 Güncelleme: 16:11:44 AA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de, "Evet de gülümse, bence de evet" isimli kampanyanın tanıtımını gerçekleştirdi. Zeybekci, burada 2017 yılında büyüme rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "İnşallah 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin büyümesini 4'ün oldukça üzerinde, orta vadeli programımıza, hedefimize yakalamış hatta geçmiş olacağız" dedi. Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"Zeybekci, "2016 yılının son çeyreğinde Türkiye'nin büyüme performansı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde çok daha güçleneceğini göreceğiz. Çünkü 2016 yılının son çeyreğinde, ihracat büyümeye çok negatif minimal düzeyde destek verdi. 2017 yılının ilk çeyreğinde, ilk defa ihracatın büyümeye pozitif yönde katkısını göreceğiz. Bu periyot olarak başlamış olacak. inşallah önümüzdeki yıllarda ihracatın büyümeye katkısını net bir şekilde göreceğiz. İçeride ertelenen özel tüketimin büyümeye katkısını göreceğiz. Artık 2017 yılında özel sektör yatırımlarıyla ilgili 0,8 artış oranlarının bu yılda net güçlü artışlar dönemini yaşayacağını göreceğiz. Haziran sonu gibi uluslar arası kuruluşlarını Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıdığını göreceksiniz. İnşallah 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin büyümesini 4'ün oldukça üzerinde, orta vadeli programımıza, hedefimize yakalamış hatta geçmiş olacağız. Artık pozitif dönem her yönden başlamış olacak"

"KURLA İLGİLİ BAZI SPEKÜLATİF GAYRETLER OLDU"

Konuşmasına ekonomi ile ilgili devam eden Zeybekci, "Ekonomide geçen hafta, gerek kurla ilgili, gerek büyüme ile ilgili birkaç açıklamamız oldu. Tabi kurla ilgili bazı spekülatif gayretler oldu. Bu hafta ile ilgili yaşanacak gelişmelerle ilgili geçen hafta söylediğimiz bir şey vardı. Bu iki haftada Türk varlıklarına, gerek Borsa İstanbul'a, gerek hazine kağıtlarına, gerekse Türk borçlanma senetleri gibi alanlarda Türk varlıklarına güçlü bir rağbet olacağını söylemiştim. Bu geçen haftanın başından itibaren başladı. Hafta sonu yoğunlaştı, bu hafta daha çok yoğunlaşacağını göreceğiz. Yani Türkiye her alanda bir rağbet görmeye başlayacak. Geçen hafta başlayan o süreç, bu hafta yoğunlaşarak pozitif yönde devam edecek. Böyle bir beklentimiz var" diye konuştu.

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