'Rusya, Türkiye'ye charter uçuşları durdurabilir'

Rus havayolu şirketlerinin, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından, Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönünde uyarı aldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan haberde, Rusya havacılık sektöründen bir kaynağın açıklamasına yer verildi. Açıklamada, "Rosaviatsiya, Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği uyarısını içeren mektubu havayolu şirketlerine gönderdi. Neden olarak, Türkiye'deki karmaşık siyasi durum gösterildi" dedi.

'ELİMİZDE BİLGİ YOK'

Öte yandan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yetkilisi Svetlana Sergeyevna, yaptığı açıklamada, ellerinde Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceğine ilişkin herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, Türkiye'ye charter uçuşlarının henüz yasaklanmadığını belirterek, "Türkiye'deki siyasi olayların 16 Nisan'dan sonra negatif senaryoya göre gelişmesi, herhangi bir gerilimin yaşanması durumu için uyarılar yapılmış olabilir" diye konuştu.