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Sabiha Gökçen
İŞ-YAŞAM

'Rusya, Türkiye'ye charter uçuşları durdurabilir'

Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen charter uçuşlarının durdurulmasının gündemde olduğu iddia edildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:55:37 Güncelleme: 20:05:43

Rus havayolu şirketlerinin, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından, Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönünde uyarı aldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan haberde, Rusya havacılık sektöründen bir kaynağın açıklamasına yer verildi. Açıklamada, "Rosaviatsiya, Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği uyarısını içeren mektubu havayolu şirketlerine gönderdi. Neden olarak, Türkiye'deki karmaşık siyasi durum gösterildi" dedi.

'ELİMİZDE BİLGİ YOK'

Öte yandan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yetkilisi Svetlana Sergeyevna, yaptığı açıklamada, ellerinde Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceğine ilişkin herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, Türkiye'ye charter uçuşlarının henüz yasaklanmadığını belirterek, "Türkiye'deki siyasi olayların 16 Nisan'dan sonra negatif senaryoya göre gelişmesi, herhangi bir gerilimin yaşanması durumu için uyarılar yapılmış olabilir" diye konuştu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 1 saat önce
    rusya tedirgin 16 nisandan sonra türkiyenin sama akşam çayı içmeye gidecegini biliyor.
  • Misafir 1 saat önce
    Her sabrin bir sonu vardir.
  • Misafir 1 saat önce
    sorun degil ozur mektubu yazariz
  • Misafir 1 saat önce
    Ruslar Turkiyeyi deneme tahtasi yapti.
  • Misafir 1 saat önce
    Rusyaya yeter artik demenin zamani geldi.
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