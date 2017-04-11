Kanalın finansmanında Varlık Fonu ‘şimdilik’ yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesinin finansmanına ilişkin bilgi verdi. Şu anda bakanlığın hiçbir projesi için Varlık Fonu’na başvurmadıklarını belirten Aslan, “Yap-işletdevret modeli yerine özkaynakla yapılacak projelerde Varlık Fonu uygun şartlarda borçlanma yapıp projelerimizi destekleyebilir. Ancak şu anda bir finansman talebimiz olmadı. Kanal İstanbul’un finansman metodunda Varlık Fonu’nu dikkate almadık. Mevcut finansman modelinde çok uygun bir şey ortaya çıkmaz ve buna ilave bir şey katmak gerekir dersek o zaman fonu değerlendiririz” diye konuştu.

‘TEMİZ SU KANALIN ALTINDAN GEÇECEK’

Projenin güncel durumu hakkında da bilgi veren Arslan, proje için belirlenen tüm güzergâhlarda nihai aşamaya geldiklerini kaydetti. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Arslan, nihai güzergâhı, finansman yöntemine bağlı olarak diğer kurumların da “uygun” görüşünü alarak kesinleştireceklerini söyledi. Arslan, kanal nedeniyle temiz su kaynaklarının yön değiştirmeyeceğini belirterek, “DSİ ile yapılacak çalışmayla Trakya’da barajlar oluşturulacak. Temiz su kaynakları, kanalın altından sarnıç yöntemiyle birbiriyle bağlanacak. Batı tarafta kalan temiz suyun doğu tarafa yani İstanbul istikametine akışını sağlayacak çalışmalar olacak. Tatlı su, Marmaray gibi ya da Melen Çayı’nın boğazın altından geçmesi gibi kanalın altından geçecek” dedi. Kanalla deniz dibi ekolojisini bozmamak için de üniversite hocalarıyla çalıştıklarını belirten Arslan, “Derinlik 25-30 metre öngörülmüştü. Karadeniz’den Marmara’ya böyle bir bağlantı yaptığımızda ekolojik dengeyi bozmayacak ve büyük gemilerin geçişini sağlayacak bir derinlik ve genişlik olacak” dedi.

"KANAL ÇIKIŞINA KRUVAZİYER LİMANI YAPILACAK"

Kanal İstanbul’un Marmara Denizi çıkışına adalarla birlikte kruvaziyer limanı yapılacağını belirten Arslan, “Ancak Karadeniz tarafı henüz belli değil. Dolgu ile ileriye doğru doldurma olabilir. Fizibilitesi çalışılıyor” dedi. Kanal İstanbul için Panama ve Süveyş kanallarında incelemede bulunduklarını kaydeden Arslan, “Benzer kanalları inceliyoruz. Aynı sıkıntılarla karşılaşmamak için onların çözüm önerilerini inceliyoruz. Bizim projemiz bire bir hiçbir yere benzemiyor” dedi.

KANALDAKİ 5 KÖPRÜNÜN İKİSİNDEN TREN GEÇECEK

Kanal İstanbul projesi üzerinde 5 adet köprü olacağını ve trafik akışının bu köprülerden sağlanacağını belirten Bakan Arslan, önce köprülerin yapılacağını ve ardından da kanalın kazılacağını anlattı. Kuzey Marmara otoyolunun da burada bir güzergah olacağını belirten Arslan, “Havalimanından başlayarak Edirne istikametinde gidecek olan tren hattı var. Bir de Edirne’ye hızlı tren hattımız var ki bu sene ihale etmeyi düşünüyoruz. Köprünün ikisinden tren hattı geçecek. Kanal yapılmadan önce iki tren hattını birleştirmeye de çalışıyoruz. Bu yetişirse, tek köprüden tren geçecek” açıklamalarında bulundu.