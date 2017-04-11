İŞ-YAŞAM
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kanal İstanbul projesi
İŞ-YAŞAM

Kanalın finansmanında Varlık Fonu ‘şimdilik’ yok

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesinin finansmanında Varlık Fonu’na başvurmadıklarını söyledi. Arslan “Mevcut finansman modelinde çok uygun bir şey ortaya çıkmaz ve buna ilave bir şey katmak gerekir dersek o zaman fonu değerlendiririz” dedi

11 Nisan 2017 Salı, 02:45:58 Güncelleme: 02:53:54

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesinin finansmanına ilişkin bilgi verdi. Şu anda bakanlığın hiçbir projesi için Varlık Fonu’na başvurmadıklarını belirten Aslan, “Yap-işletdevret modeli yerine özkaynakla yapılacak projelerde Varlık Fonu uygun şartlarda borçlanma yapıp projelerimizi destekleyebilir. Ancak şu anda bir finansman talebimiz olmadı. Kanal İstanbul’un finansman metodunda Varlık Fonu’nu dikkate almadık. Mevcut finansman modelinde çok uygun bir şey ortaya çıkmaz ve buna ilave bir şey katmak gerekir dersek o zaman fonu değerlendiririz” diye konuştu.

‘TEMİZ SU KANALIN ALTINDAN GEÇECEK’

Projenin güncel durumu hakkında da bilgi veren Arslan, proje için belirlenen tüm güzergâhlarda nihai aşamaya geldiklerini kaydetti. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Arslan, nihai güzergâhı, finansman yöntemine bağlı olarak diğer kurumların da “uygun” görüşünü alarak kesinleştireceklerini söyledi. Arslan, kanal nedeniyle temiz su kaynaklarının yön değiştirmeyeceğini belirterek, “DSİ ile yapılacak çalışmayla Trakya’da barajlar oluşturulacak. Temiz su kaynakları, kanalın altından sarnıç yöntemiyle birbiriyle bağlanacak. Batı tarafta kalan temiz suyun doğu tarafa yani İstanbul istikametine akışını sağlayacak çalışmalar olacak. Tatlı su, Marmaray gibi ya da Melen Çayı’nın boğazın altından geçmesi gibi kanalın altından geçecek” dedi. Kanalla deniz dibi ekolojisini bozmamak için de üniversite hocalarıyla çalıştıklarını belirten Arslan, “Derinlik 25-30 metre öngörülmüştü. Karadeniz’den Marmara’ya böyle bir bağlantı yaptığımızda ekolojik dengeyi bozmayacak ve büyük gemilerin geçişini sağlayacak bir derinlik ve genişlik olacak” dedi.

"KANAL ÇIKIŞINA KRUVAZİYER LİMANI YAPILACAK"

Kanal İstanbul’un Marmara Denizi çıkışına adalarla birlikte kruvaziyer limanı yapılacağını belirten Arslan, “Ancak Karadeniz tarafı henüz belli değil. Dolgu ile ileriye doğru doldurma olabilir. Fizibilitesi çalışılıyor” dedi. Kanal İstanbul için Panama ve Süveyş kanallarında incelemede bulunduklarını kaydeden Arslan, “Benzer kanalları inceliyoruz. Aynı sıkıntılarla karşılaşmamak için onların çözüm önerilerini inceliyoruz. Bizim projemiz bire bir hiçbir yere benzemiyor” dedi.

KANALDAKİ 5 KÖPRÜNÜN İKİSİNDEN TREN GEÇECEK

Kanal İstanbul projesi üzerinde 5 adet köprü olacağını ve trafik akışının bu köprülerden sağlanacağını belirten Bakan Arslan, önce köprülerin yapılacağını ve ardından da kanalın kazılacağını anlattı. Kuzey Marmara otoyolunun da burada bir güzergah olacağını belirten Arslan, “Havalimanından başlayarak Edirne istikametinde gidecek olan tren hattı var. Bir de Edirne’ye hızlı tren hattımız var ki bu sene ihale etmeyi düşünüyoruz. Köprünün ikisinden tren hattı geçecek. Kanal yapılmadan önce iki tren hattını birleştirmeye de çalışıyoruz. Bu yetişirse, tek köprüden tren geçecek” açıklamalarında bulundu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıyacak
İŞ-YAŞAM

"Hedefimizi yakalamış hatta geçmiş olacağız"
Kapasite raporu başvurularında artış yaşanıyor
İŞ-YAŞAM

Mart ayı göstergeleri umut verdi
İstihdam seferberliğinde son rakam 760 bini geçti
İŞ-YAŞAM

Üç ayda 760 bini geçti
TESK Genel Başkanı Palandöken: Piyasayı canlandıracak
İŞ-YAŞAM

Müjdeli haber sevinçle karşılandı
Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir
İŞ-YAŞAM

Vestel'den dengeleri değişterecek satın alma atağı
Pasaportlar hakkında az bilinen gerçekler
İŞ-YAŞAM

Avrupa'da vize istenmeyen ülke pasaportunu satıyor!
Maersk'in, Hamburg Süd'ü satın almasına AB'den onay
İŞ-YAŞAM

AB'DEN 'DEV' SATIŞA KOŞULLU ONAY
İngiltere Büyükelçisi Moore ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin diyaloğu gündem oldu
İŞ-YAŞAM

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DİYALOG
Kanalın finansmanında Varlık Fonu ‘şimdilik’ yok
İŞ-YAŞAM

5 KÖPRÜNÜN 2'SİNDEN TREN GEÇECEK?
Büyükşehir'e iki ortaklı özel koruma
İŞ-YAŞAM

İKİ ORTAKLI ÖZEL KORUMA
'Rusya, Türkiye'ye charter uçuşları durdurabilir'
İŞ-YAŞAM

CHARTER UÇUŞLARIYLA İLGİLİ RUSYA'DAN FLAŞ İDDİA
Benzine 10 kuruş zam yapıldı
İŞ-YAŞAM

BİR ZAM DAHA GELDİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme