Mehmet Şimşek, Halkbank'ın arkasında olduğunu söyledi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Portföy tarafından Möwenpick Hotel Levent'te gerçekleştirilen toplantıya katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Küresel olarak baktığımızda, küresel şirketlerin yönettiği fonlar, fon yönetimi anlamında küresel milli gelirin yüzde 95'ini aşmış durumda, yüzde 100'üne doğru gidiyor. Türkiyede ise yüzde 6 civarında." dedi.

Fon yönetim sektörünün Türkiyedeki ve dünyadaki büyüklüğüne ve girdilerine ilişkin bilgi veren Şimşek, varlık yönetiminin sermaye piyasalarında katma değer zincirinin en üst noktalarında bulunduğuna dikkat çekti ve en iyi işin bu segmente yapıldığını, en fazla katma değerin varlık yönetiminde yürütüldüğünü söyledi.

Türkiyede sermaye piyasaları ve fon yönetim işinin hala erken aşamada olduğu yorumunu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"İddialı hedeflerimiz var ama biraz hızlanmamız gerekiyor. Küresel olarak baktığımızda, küresel şirketlerin yönettiği fonlar, fon yönetimi anlamında küresel milli gelirin yüzde 95'ini aşmış durumda, yüzde 100'üne doğru gidiyor. Türkiyede ise yüzde 6 civarında. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda resim çok daha iyi. ABD'de yüzde 190 civarında bu rakam, Avrupa Birliğinde (AB) bir bütün olarak, bölge olarak yüzde 124 civarı, Asya Pasifikte yüzde 100 civarı.

Dolayısıyla bizim daha bu sektörde katedeceğimiz çok ciddi mesafe var. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, örneğin Macaristanda bile yüzde 25 civarında. Türkiye bu sektöre insan kaynağı anlamında, farkındalık anlamında yatırım yapmalı. Aslında kaynak var. Yaklaşık 2,1 trilyon liralık bir finansal kaynak var. Ama bu kaynağın önemli bir kısmı, aslında düşük getirili alanlarda değerlendiriliyor, daha profesyonel bir şekilde yönetilirse inanıyorum ki çok daha yüksek bir katma değer üretilir."

Fon yönetim sektörünün Türkiyede aşağı yukarı, irili ufaklı 400 firmadan oluştuğunu aktaran Şimşek, bu rakamın oldukça düşük olduğunu, ABD'de fon yöneten 9 bin 800 firma, Lüksemburgda yaklaşık 14 bin firma bulunduğunu dile getirdi.

Şimşek, portföy yöneten şirket olarak bakıldığında Türkiyede 50 firma bulunduğuna dikkati çekerek, sermaye piyasalarında varlık yöneten şirketler olarak 400 firmanın çok düşük bir rakam olduğuna, hacmin de çok düşük seviyede bulunduğuna vurgu yaptı.

"SERMAYE VE PİYASALARININ SERİN OLMASI, ÇOK KRİTİK BİR DEĞİŞKEN"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, devlet ve hükümetin doğru politikaları geliştirmesi, doğru uygulamaları hayata geçirmesi halinde sektörün büyük potansiyel barındırdığını belirterek, "Bu sektörün geleceği çok parlak, potansiyel büyük. ABDyi ABD yapan birkaç faktör var. Bunlardan biri sermaye piyasalarının derinliği." dedi.

Sermaye piyasalarının derinliğinin çok kritik bir değişken olduğunu dile getiren Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kalıcı yüksek refah artışını sağlamada belirleyici faktörlerden biri sermaye piyasalarının derinliği. Bir diğer faktör, iş gücü piyasalarının esnek olması, bir diğeri kurumların kalitesi, bir diğeri girişimcilik ekosistemi ki bu sermaye piyasalarının derinliği ile de yakından ilgili. Az önce İstanbul Portföy High Tech start uplara fon sağlamayı düşündüklerini ve bunun için bir fon kurduklarını söylediler, bu çok önemli bir alan. Biz de Hazine olarak fonların fonunu kurduk. Avrupa Yatırım Fonuna da, KOBİ AŞye de ciddi bir kaynak aktardık, bu kaynaklarla Türkiyede gelecek vadeden şirketlere yatırım yapsınlar diye.

Dolayısıyla aslında biz Türkiyede de bu ekosistemi yavaş yavaş oluşturuyoruz fakat arzuladığımız yerde değiliz. Her şeyden önce enflasyonun tek haneye inmesi lazım. Bu çok kritik bir değişken. Hem büyümenin daha da hızlanması açısından hem de sermaye piyasalarının gelişmesi açısından fiyat istikrarı kritiktir. Enflasyonun yüzde 1-3 aralığına kalıcı şekilde indirilmesi bence çok kritik bir değişken olur."

"TÜRKİYE ARZULADIĞI PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ"

Vergi reformu ve vergi politikalarının önemine değinen Şimşek, özellikle gayrimenkul kazançlarının vergilendirilmesinin kaynak yönetimini farklı boyutlara taşıyacağını, var olan varlıklarının menkulleştirilmesinin de önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sermaye piyasalarında Türkiyeyi küresel finans sıralamasında ilk 30'a sokmayı hedeflediklerini belirterek, "İstanbulu da küresel finans merkezleri arasında ilk 25te görmek istiyoruz. Bu hedeflere doğru son yıllarda bir miktar ilerleme oldu. Bir eylem planımız var, bu eylem planımızda 7 ayrı kategoride 104 eylem söz konusu. Bunun üçte birine yakın kısmını gerçekleştirdik, önümüzdeki dönemde bunu hızlandırmamız lazım." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye arzuladığı performansı gösteremedi. Türkiye olağanüstü dönemden geçti. Bu dönemi kalıcı tahribat yaşamadan atlattıysa bu gerçekten Türkiye'nin ekonomisinin dirençli olduğunu, temellerinin sağlam olduğunu gösteriyor.



Abartmıyorum ben, sıkıntılar var çözmemiz gereken yapısal sorunlar var ama gelin görün ki Türkiye'de hakkaten önemli bir dinamizin var.

Yatırımlar arzulanan düzeyde değil. Artırmamız lazım. Samimiyetle söylüyorum, enflasyon konusunda, başka konularda rekabeti artıracak bütün konularda daha güçlü adımlar atmalıyız. Ben inanıyorum ki her şey tekrar rayına girer.

"DEVLET OLARAK BANKAMIZIN YANINDAYIZ"

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan'ın tutuklanması ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, "Halkbank hala devlet kontrolünde olan bir banka. Dolayısıyla biz devlet olarak bankamızın arkasındayız. Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını düşünüyorum.