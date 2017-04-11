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11 NİSAN 2017
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rusya havayolu
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'charter uçuşlar yasaklanabilir' iddiası

Rusya Federal Hava Ulaşımı Kurumu'nun, havayolu şirketlerine, "siyasi durumdaki zorluklar" nedeniyle Türkiye'ye charter uçuşlarının askıya alınabileceği uyarısı yaptığı bildiriliyor.

11 Nisan 2017 Salı, 10:45:11 Güncelleme: 10:50:36

Bu bilgiyi Reuters'e bir Rus havayolu şirketi kaynağı verdi.

Federal Hava Ulaşımı Kurumu ise bu konuda bir açıklama yapmayı reddetti.

Kommersant gazetesi, öncü verilere göre Rus seyahat acentelerinin şimdiden Türkiye için 40,000 adet paket tur sattıklarını yazdı. Bu yıl toplamda 3 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Rusya'nın bu yasaklamayı getirmesi halinde, büyük ölçüde Rus turist girişine dayanan Türk turizminin ciddi zarar görebileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin Rusya'dan buğday, mısır ve ayçiçeği ithalatını durdurmasının nedenlerinin bu ay içinde iki ülke arasında müzakere edilmesi bekleniyor. Türkiye Rusya'nın en büyük tahıl alıcılarından biri. Rusya'nın charter uçuşlarını yasaklayabileceği haberi, bu müzakerelere yakın bir zamana rastlıyor.

Öte yandan dün de Sputnik'te yer alan haberde, Rusya havacılık sektöründen bir kaynağın açıklamasına yer verilmiş ve açıklamada, "Rosaviatsiya, Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği uyarısını içeren mektubu havayolu şirketlerine gönderdi. Neden olarak, Türkiye'deki karmaşık siyasi durum gösterildi" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yetkilisi Svetlana Sergeyevna, yaptığı açıklamada, ellerinde Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceğine ilişkin herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

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