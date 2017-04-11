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ACI, TAV, elektronik cihaz yasağı
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ACI uçaklarda elektronik cihaz yasağına acil çözüm istedi

Tüm dünyada bin 940 havalimanını temsil eden Dünya Havalimanları Konseyi (ACI), TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'in girişimiyle uçaklarda elektronik cihaz yasağının acil olarak sonlanması çağrısında bulundu

11 Nisan 2017 Salı, 11:02:40 Güncelleme: 11:30:30 AA

TAV açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'da toplanan ACI Yönetim Kurulu, kabin bagajlarını tarayacak teknolojiler ve ek güvenlik önlemleriyle sorunun hızlı bir şekilde çözülebileceğini vurguladı.

ACI Yönetim Kurulunun yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve İngiltere tarafından kısa süre önce bazı havalimanlarından yapılan uçuşlarda kabine elektronik eşyaların alınmasına getirilen yasak, sektörün var olan güvenlik ikliminde karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi. Havalimanları, hükümetler ve sektörel paydaşlarla birlikte güvenliği en öncelikli konu olarak görmekte ve yükselen bir tehdit belirlendiğinde uygun önlemleri hızla almanın gerekli olduğunu bilmektedir.



Bununla birlikte, alınacak güvenlik önlemleri konusunda hükümetler arasında ve sektör paydaşlarıyla bilgi paylaşılması ve koordinasyon sağlanması uygulamanın sağlıklı olması açısından vazgeçilmez önemdedir. Özellikle, güvenlik önlemlerinin uygulanmasındaki tutarsızlıklar istenen sonuçların alınmasına engel olabilir ve tehdidin sadece başka lokasyonlara kaymasına neden olabilir. Önümüzdeki durumda da yolcuların kafa karışıklığı yaşamasına ve sadece havayolları için değil havalimanları için de ticari etkilere yol açabilir.

Kararı inceleyen ACI Yönetim Kurulu alternatif önlemlerin acilen değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Kısa dönemde bu önlemler, uçağa giden kapılarda ek patlayıcı tespit sistemlerinin kurulması ve/veya kabin bagajlarını tarayacak en son teknolojilerin kullanılması olabilir. Bu çerçevede ACI Yönetim Kurulu, İstanbul Atatürk Havalimanı tarafından yapılan bu yöndeki önerilerin neden değerlendirilmediğini anlamakta zorlanmaktadır."

ABD ve İngiltere tarafından, İstanbul'un da aralarında olduğu bazı havalimanlarından bu ülkelere gerçekleşecek uçuşlarda kabine cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınması yasaklanmıştı. 2014 yılından bu yana Avrupa kıtasını temsilen ACI World Yönetim Kurulunda yer alan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, bu uygulamanın ticari bir karar olduğunu, Türk Hava Yolları (THY) ile Körfez bölgesindeki havayollarının büyümesini engellemeye yönelik bir girişim olduğunu ve konuyu ACI Yönetim Kuruluna da taşıyacağını belirtmişti.

 

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