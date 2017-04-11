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İŞ-YAŞAM

Rusya ile kritik görüşme haftaya yapılacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama ile ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacağını söyledi.

11 Nisan 2017 Salı, 11:24:34 Güncelleme: 11:41:39

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Zeybekci, konu ile ilgili şunları söyledi:


"(Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama) Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."

Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan diğer konular şöyle:

"Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak. Mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını, yüzde 8,5'ler seviyesine yıl sonunda ulaşacağımıza inanıyoruz."

"(Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile bakanlara karşı takınılan tutum) Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz."

 

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