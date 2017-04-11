THY'nin uçacağı 250'inci nokta Samara

Türk Hava Yolları, uçuş sağladığı destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor.

Bugünden itibaren Samara’ya da direkt sefer düzenleyecek olan bayrak taşıyıcı havayolu, böylelikle Rusya uçuşlarıyla ilgili belirlediği kapasite artışı stratejisini destekliyor.

Rusya’da hâlihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Ufa ve Voronej noktalarına uçuş sağlayan Türk Hava Yolları, 11 Nisan 2017 itibariyle Samara’yı da Rus uçuş ağına dâhil ederek, bu noktaya da haftada 3 gün karşılıklı olarak sefer gerçekleştirecek.

İstanbul’dan Samara’ya tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 159 Amerikan Doları’ndan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.