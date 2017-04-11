Yumurta kabuklarını işleyerek geçimini sağlıyor

11 Nisan 2017 Salı, 14:50:31 | Güncelleme: 14:55:50
AA
Gençliğin iş kazası geçirdikten sonra üç yıl boyunca yatağa bağımlı kalan Hamit Hayran, yumurta kabuğu üzerinde oyma sanatıyla yaşama tutundu. Hayran, 50 kuruşa aldığı yumurtaları süsleyerek 200 liraya kadar satabiliyor
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Hamit Hayran, gençlik yıllarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde baba mesleği marangozlukla uğraşıyordu.
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Elektrik akımına kapılarak iş kazası geçirdikten sonra ise 3 yıl yatağa bağımlı kaldı.
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Hayran daha sonra yumurta kabuğu üzerinde oyma sanatıyla yaşama tutundu.
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Hayran, 32 yaşındayken bir apartmanın dördüncü katında bulunan konutta çalışma yaptığı sırada, uzun bir demir boruyu dışarıya doğru sarkıttıkları anda binanın önündeki 34 bin volt elektrik geçen yüksek gerilim hattında akıma kapıldı.
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Geçirdiği iş kazası öncesi marangozluğun yanı sıra ağaç kakma ve naht sanatı ile de ilgilenen Hayran, 3 yıl yatağa bağımlı yaşadı ve çok sevdiği ağaç işlerinden uzak kaldı.
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Kazadan sonra yürüme engelli olan 61 yaşındaki Hayran, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da, hayata yumurta kabuğuyla tutunduğunu söyledi.
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Yaptığı araştırmalar sonucu yumurta kabuğu oyma sanatına merak sardığını anlatan Hayran, şöyle konuştu:
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İlk başlarda kırdım başarısız oldum ama hep sabrettim. Sonunda başarılı oldum. 26 yıl oldu şimdi çok mutluyum.
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Kırılgan ve hassas olan yumurtaları sabırla işleyerek hayat vermeye çalışıyorum.
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Türkiye'de mevcut olan her çeşit yumurtanın kabuğunda çalışabiliyorum.
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Hint bülbülü, kanarya, muhabbet kuşu, bıldırcın, keklik, güvercin, sülün, karabatak, deve kuşu, kaz, tavus kuşu, hindi, ördek ve tavuk gibi kanatlılara ait yumurtaların kabuklarına nakış işliyorum.
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Bugüne kadar binlerce yumurta kabuğu işledim.
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Yumurta kabuğu oyma sanatında en önemli faktörün sabır olduğunu vurgulayan Hayran, sözlerine şöyle devam etti:
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Sabır ile başlarsanız öyle biter. Kırılabilir, insanlar birbirini kırmıyorlar mı?
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Biri beni kırdı diye ona düşman gözüyle bakmak gerekmiyor.
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Onu aşk ile sevmek lazım.
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Aynısını yumurtaya nakşedersek sonuca varırız.
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Ben insanların içindeki o güzel duyguları yumurtanın üzerine işliyorum, kesme ve oyma şeklinde.
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Zanaatkar olmanın önemine değinen Hayran, şu açıklamalarda bulundu:
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Haddim olmayarak söylüyorum ama hassasiyet ve duygusallık sanata yansır.
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Hat sanatı büyülü bir sanattır.
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Bunu yumurta üzerine nakşetmek çok zordur.
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Hattatın elindeki kalemiyle çektiğini, yumurtanın üzerine verebilirseniz o zaman zanaatkar olabilirsiniz.
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El ile çalışan işçidir, el ve akıl ile çalışan ustadır, el, akıl ve ruhen çalışan zanaatkardır.
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Zanaatkar da vav gibi eğilmesini, elif gibi ayakta durmasını bilendir.
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Yumurtaları 1-30 gün işlediğini belirten Hayran, tanesi 50 kuruş olan tavuk yumurtasını işledikten sonra 100-200 liraya sattığını, bazı eserlerinin fiyatının ise 3 bin liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.
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İşte Hamit Hayran'ın yapğtığı sanat eserlerinden bazıları...