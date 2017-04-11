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11 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Yumurta kabuklarını işleyerek geçimini sağlıyor

11 Nisan 2017 Salı, 14:50:31 AA

Gençliğin iş kazası geçirdikten sonra üç yıl boyunca yatağa bağımlı kalan Hamit Hayran, yumurta kabuğu üzerinde oyma sanatıyla yaşama tutundu. Hayran, 50 kuruşa aldığı yumurtaları süsleyerek 200 liraya kadar satabiliyor

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    Hamit Hayran, gençlik yıllarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde baba mesleği marangozlukla uğraşıyordu.

     

     

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    Elektrik akımına kapılarak iş kazası geçirdikten sonra ise 3 yıl yatağa bağımlı kaldı.

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    Hayran daha sonra yumurta kabuğu üzerinde oyma sanatıyla yaşama tutundu.

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    Hayran, 32 yaşındayken bir apartmanın dördüncü katında bulunan konutta çalışma yaptığı sırada, uzun bir demir boruyu dışarıya doğru sarkıttıkları anda binanın önündeki 34 bin volt elektrik geçen yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. 

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    Geçirdiği iş kazası öncesi marangozluğun yanı sıra ağaç kakma ve naht sanatı ile de ilgilenen Hayran, 3 yıl yatağa bağımlı yaşadı ve çok sevdiği ağaç işlerinden uzak kaldı.

     

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