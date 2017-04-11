Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi

Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı toplam 20 kilometre boyunca devam ediyor. 16 istasyonun yer aldığı Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı, 2 bin 750 metre tünelden oluşuyor. 126 vagonun hizmet verdiği hatta 24 saat 2 bin 430 personel çalışmalarını sürdürüyor.



Hattın tamamlanmasıyla Anadolu yakasının ana ulaşım ağının önemli bir aksı tamamlanmış olacak. Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine sahip metro, sürücüsüz hizmet verecek ve vatandaşların güvenliği için "peron kapı" sistemini kullanacak.



ÜSKÜDAR SANCAKTEPE METRO HATTI DURAKLARI



Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.





Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattıyla bağlantılı olacak ulaşım sistemleri de şöyle;



"Üsküdar İstasyonu'nda Marmaray hattıyla Avrupa Yakası'na, Altunizade İstasyonu'nda yapımı planlanan teleferik hattı ve mevcut metrobüs hattına, Çarşı İstasyonu'nda Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına, Dudullu istasyonunda ise Dudullu-Bostancı metro hattıyla bağlantı sağlanmış olacak. Ayrıca Çekmeköy istasyonu sonrasında hat Sultanbeyli’ye uzatılacak."



ÜSKÜDAR SANCAKTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?



Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nın 30 Ağustos tarihinde açılması planlanıyor.