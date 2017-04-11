Johnson&Johnson Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde atama

Johnson&Johnson Tüketim Ürünleri Grubu, Türkiye Genel Müdürü olarak 7 yıldır görev yapmakta olan Hakan Ergen, Orta Doğu ve Batı Afrika bölgesinde, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 24 ülkeden sorumlu Bölge Ticaret Direktörlüğü görevine atandı.



Yapılan açıklamada, Türkiye'deki görevi sırasında şirket markalarının pazar payını hızla artırarak ve iş hacimlerini büyüterek, Türkiye'yi en hızlı büyüyen ülkeler arasına katma başarısını gösteren Hakan Ergen, bundan böyle toplam gayri safi yurtiçi hasılası 2.2 trilyon dolara ulaşan bir bölgeden sorumlu olacağı açıklandı.



Aralarında Türkiye, İran, Pakistan, Lübnan, Cezayir, Fas ve Tunus gibi yüksek büyüme potansiyeli olan ülkelerin de bulunduğu bölgenin Ticaret Direktörlüğü görevini yürütecek olan Hakan Ergen, bundan böyle toplam 666 milyonluk bir nüfusun hayatına dokunacak ve bölgede fark oluşturmayı hedefleyecek.

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