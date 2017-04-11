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Johnson&Johnson Türkiye, Johnson&Johnson, Türkiye Genel Müdürü Hakan Ergen, Hakan Ergen
İŞ-YAŞAM

Johnson&Johnson Türkiye Genel Müdürü Hakan Ergen atanması şaşırttı

Johnson&Johnson Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde 24 ülkeden sorumlu Bölge Ticaret Direktörü görevine Hakan Ergen atandı

11 Nisan 2017 Salı, 16:14:50 Güncelleme: 16:19:41 AA

Johnson&Johnson Tüketim Ürünleri Grubu, Türkiye Genel Müdürü olarak 7 yıldır görev yapmakta olan Hakan Ergen, Orta Doğu ve Batı Afrika bölgesinde, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 24 ülkeden sorumlu Bölge Ticaret Direktörlüğü görevine atandı.

Yapılan açıklamada, Türkiye'deki görevi sırasında şirket markalarının pazar payını hızla artırarak ve iş hacimlerini büyüterek, Türkiye'yi en hızlı büyüyen ülkeler arasına katma başarısını gösteren Hakan Ergen, bundan böyle toplam gayri safi yurtiçi hasılası 2.2 trilyon dolara ulaşan bir bölgeden sorumlu olacağı açıklandı.

Aralarında Türkiye, İran, Pakistan, Lübnan, Cezayir, Fas ve Tunus gibi yüksek büyüme potansiyeli olan ülkelerin de bulunduğu bölgenin Ticaret Direktörlüğü görevini yürütecek olan Hakan Ergen, bundan böyle toplam 666 milyonluk bir nüfusun hayatına dokunacak ve bölgede fark oluşturmayı hedefleyecek.

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