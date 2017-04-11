Chobani’nin Patronu belgeseli yapıldı

Sunuculuğunu Steve Kroft’un yaptığı programda Ulukaya, Türkiye’de geçen çocukluk yıllarından bugüne uzanan hikayesini ayrıntılarıyla anlattı. Yolculuğuna bundan 23 yıl önce öğrenci vizesiyle, dil bilmeden ve cebinde çok az parayla başlayan Hamdi Ulukaya’nın, Chobani’yi ABD’nin en hızlı büyüyen markalarından biri haline getirmesi programda çarpıcı bir başarı hikayesi olarak işlendi.



ABD’DE İSTİHDAM YARATAN GÖÇMEN



60 Dakika programının “Chief of Chobani” (Chobani’nin Patronu) başlıklı bölümünde markanın temsil ettiği değerlerden üretim süreçlerine, yarattığı istihdamdan çalışan politikasına ve Ulukaya’nın başta mülteci sorunu olmak üzere pek çok alanda sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmalara kadar çeşitli konulara yer verildi.



CBS kanalının internet sitesinde program için Hamdi Ulukaya ile yapılan röportajın metni de yayınlandı. Metinde Ulukaya’nın Chobani markasıyla ABD’de bir göçmen olarak yarattığı istihdama dikkat çekilerek, “Bugün Chobani çalışanlarının yüzde 70’i ABD doğumlu, yüzde 30’u ise göçmen ve mültecilerden oluşuyor” bilgisine yer verildi.

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