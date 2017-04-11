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11 NİSAN 2017
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akın çorap canikli
İŞ-YAŞAM

Canikli'den kayyuma geçen şirketlerle ilgili önemli açıklama

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ ile mücadelede kayyum atanan şirketlere ilişkin, "Şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda" dedi.

11 Nisan 2017 Salı, 16:52:36 Güncelleme: 16:59:42 AA

Canikli, Giresun'da bir restoranda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde on binlerce kişinin çalıştığı özel sektör fabrikaları olduğunu dile getirdi.

Şu anda iki ana grupta çalışan sayısının üç binin üzerinde olduğu belirten Canikli, "Bir tanesi Akın Çorap'ta, bir tanesi de Damat grubunun fabrikalarında üç binin üzerinde insan çalışıyor" ifadesini kullandı.

Canikli, Akın Çorap'ın yaşanan hadiselerden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hemen müdahale ettik biliyorsunuz, Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadele çerçevesinde yargı tarafından bir operasyon yapıldı, bir işlem tesis edildi. Eğer kendi başına bırakmış olsaydık sadece burada değil Türkiye'de de kayyum atanan firmaların önemli bir bölümü bugün batmıştı, çok açık söylüyorum. Çünkü şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda. Yani eğer kendi haline, kendi başına kayyum kuralları çerçevesinde bırakmış olsaydık büyük çoğunluğu şu anda üretim yapmıyor hale gelirdi, işçilerini çıkarmış olurdu, piyasadan çekilmiş olurdu. Hiçbir tanesi batmadı, bakın hiçbir tanesi aldığımız tedbirlerle. Onlardan bir tanesi de Akın Çorap."

ŞUBAT AYINDA TMSF'YE GEÇMİŞTİ

Türkiye'nin en büyük bes çorap üreticisinden biri olan Akın Çorap, şubat ayında TMSF denetimine geçmişti. Temeli 45 yıl önce İstanbul'da atılan firmanın İstanbul Basaksehir ve Giresun Kesap'ta iki büyük fabrikası bulunuyor. 650 kadar çalışanı bulunan Akın Çorap yıllık 85 milyon cift çorap üretimine sahip. 

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