Hitachi, dünyadaki 5. merkezini Türkiye’de açıyor

Hitachi Sağlık İş Kolu Üst Yöneticisi (CEO) Masaya Watanabe, basın toplantısındaki konuşmasında, Kurt&Kurt’un Hitachi’ye katılmasından memnuniyet duyduklarını, Türkiye’de kamu ve özel sektör iş birliğiyle yapılan projeleri takip ettiklerini ve bu projelere katkıda bulunarak Türk toplumuna da hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sağlık sektörünün yanında enerji, endüstriyel sistemler ve şehir altyapısı alanlarında da faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Watanabe, "Sağlık bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Topluma bu alanda yenilikçi fikirler ve teknolojik ürünlerle fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bazı şirketler operasyonel teknolojilerine bazıları ise bilişimsel teknolojilere yoğunlaşıyorlar. Hitachi'de hem operasyonel hem bilişimsel teknolojiler mevcut. Hitachi bu yönüyle rakiplerinden ayrışıyor. Biz iki teknolojisini harmanlanmasından üstün çözümler üretiyoruz." diye konuştu.

Watanabe, Türkiye’de yeni bir yatırıma imza attıklarını, yeni şirketleri Hitachi Healthcare Turkey’in bölgesel bir üs olarak Türkiye’de faaliyet göstereceğini bildirdi.

Türkiye’nin coğrafik olarak önemli bir yerde olduğunu kaydeden Watanabe, "Türkiye ekonomisinin sürekli geliştiğini görüyoruz. Bu yatırım kararımızın arkasında bu gelişime katkıda bulunma isteği yatıyor." dedi.

Watanabe, şunları kaydetti:

"Bütün faaliyetlerimizi küresel müşterilerimizin en çok yararlanacağı şekilde düşünmek zorundayız. Japonya, Çin, Hindistan ve Brezilya’da sağlık alanında üretimimiz var. Bana göre Türkiye, operasyonel becerilerinden dolayı üretim yapılabilecek aday ülke. Kısa vadede Türkiye’de bazı zorluklar olabilir ama uzun vadede Türkiye büyüyeceğini ve bölgedeki lider konumunu güçlendirerek sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu yatırımla Türkiye’nin sağlıkta inovasyon partneri olmak istiyoruz. Bu firma bizim dünyadaki sağlık alanındaki 5 yönetim merkezimizden biri olacak. Buradan Türkiye’nin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dediğimiz Orta Asya ülkeleri, Afrika ve Ortadoğu operasyonları yönetilecek. Türkiye, sağlıkta bölgesel yeni üssümüz olacak."

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞIYLA KURULAN KAMU HASTANELERİ İLGİMİZİ ÇEKİYOR

Masaya Watanabe, yeni şirketle amaçlarının Japonya’dan verilecek destekle Türkiye’deki hastalara daha iyi hizmet vermeyi, birlikte üretim yoluyla müşterilerle ve iş ortaklarıyla çalışarak da Türkiye’de sağlık sektörüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni yatırımlar yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, Watanabe, "Türk hükümeti ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımlarımızın devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye’de kamu ve özel sektör ortaklığıyla kurulan kamu hastaneleri ilgimizi çekiyor. Türkiye’de birkaç bin büyük hastane kompleksleri var. Biz de Hitachi olarak sadece ekipman sağlamak için değil, yatırım ve firma kabiliyetlerimizle burada olacağız." yanıtını verdi.

Hitachi Healthcare Turkey Üst Yöneticisi (CEO) Murat Balkan da ultrasonun dünyada ilk defa Hitachi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Hitachi, dünyadaki 5. merkezini Türkiye’de açıyor. Türkiye’nin Afrika ve Ortadoğu'daki açılımlarını da yakından takip ediyoruz. Hitachi ile uzun süredir devam eden iş ortaklığımız Türkiye’de radyoloji alanında önemli başarılara imza atmamıza yardımcı olmuştur. Hitachi’nin Türkiye’nin geleceğine olan güven ve inancını mutlulukla karşılıyor ve bu hamlenin ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.