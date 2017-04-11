İŞ-YAŞAM
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Hitachi, Kurt & Kurt, Hitachi Türkiye
İŞ-YAŞAM

Hitachi, dünyadaki 5. merkezini Türkiye’de açıyor

Japonya merkezli Hitachi şirketi, Kurt & Kurt İthalat İhracat ve Mümessillik Anonim Sirketi’nin yüzde 75 hissesini satın aldı. Hitachi, bu satın almayla hastane görüntüleme merkezleri ve benzer kurumlara hizmet sunarak sektörde global varlığını güçlendirmeyi hedefliyor

11 Nisan 2017 Salı, 17:56:17 Güncelleme: 17:57:55 AA

Hitachi Sağlık İş Kolu Üst Yöneticisi (CEO) Masaya Watanabe, basın toplantısındaki konuşmasında, Kurt&Kurt’un Hitachi’ye katılmasından memnuniyet duyduklarını, Türkiye’de kamu ve özel sektör iş birliğiyle yapılan projeleri takip ettiklerini ve bu projelere katkıda bulunarak Türk toplumuna da hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sağlık sektörünün yanında enerji, endüstriyel sistemler ve şehir altyapısı alanlarında da faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Watanabe, "Sağlık bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Topluma bu alanda yenilikçi fikirler ve teknolojik ürünlerle fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bazı şirketler operasyonel teknolojilerine bazıları ise bilişimsel teknolojilere yoğunlaşıyorlar. Hitachi'de hem operasyonel hem bilişimsel teknolojiler mevcut. Hitachi bu yönüyle rakiplerinden ayrışıyor. Biz iki teknolojisini harmanlanmasından üstün çözümler üretiyoruz." diye konuştu.

Watanabe, Türkiye’de yeni bir yatırıma imza attıklarını, yeni şirketleri Hitachi Healthcare Turkey’in bölgesel bir üs olarak Türkiye’de faaliyet göstereceğini bildirdi.

Türkiye’nin coğrafik olarak önemli bir yerde olduğunu kaydeden Watanabe, "Türkiye ekonomisinin sürekli geliştiğini görüyoruz. Bu yatırım kararımızın arkasında bu gelişime katkıda bulunma isteği yatıyor." dedi.

Watanabe, şunları kaydetti:

"Bütün faaliyetlerimizi küresel müşterilerimizin en çok yararlanacağı şekilde düşünmek zorundayız. Japonya, Çin, Hindistan ve Brezilya’da sağlık alanında üretimimiz var. Bana göre Türkiye, operasyonel becerilerinden dolayı üretim yapılabilecek aday ülke. Kısa vadede Türkiye’de bazı zorluklar olabilir ama uzun vadede Türkiye büyüyeceğini ve bölgedeki lider konumunu güçlendirerek sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu yatırımla Türkiye’nin sağlıkta inovasyon partneri olmak istiyoruz. Bu firma bizim dünyadaki sağlık alanındaki 5 yönetim merkezimizden biri olacak. Buradan Türkiye’nin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dediğimiz Orta Asya ülkeleri, Afrika ve Ortadoğu operasyonları yönetilecek. Türkiye, sağlıkta bölgesel yeni üssümüz olacak."

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞIYLA KURULAN KAMU HASTANELERİ İLGİMİZİ ÇEKİYOR

Masaya Watanabe, yeni şirketle amaçlarının Japonya’dan verilecek destekle Türkiye’deki hastalara daha iyi hizmet vermeyi, birlikte üretim yoluyla müşterilerle ve iş ortaklarıyla çalışarak da Türkiye’de sağlık sektörüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni yatırımlar yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, Watanabe, "Türk hükümeti ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımlarımızın devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye’de kamu ve özel sektör ortaklığıyla kurulan kamu hastaneleri ilgimizi çekiyor. Türkiye’de birkaç bin büyük hastane kompleksleri var. Biz de Hitachi olarak sadece ekipman sağlamak için değil, yatırım ve firma kabiliyetlerimizle burada olacağız." yanıtını verdi.

Hitachi Healthcare Turkey Üst Yöneticisi (CEO) Murat Balkan da ultrasonun dünyada ilk defa Hitachi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Hitachi, dünyadaki 5. merkezini Türkiye’de açıyor. Türkiye’nin Afrika ve Ortadoğu'daki açılımlarını da yakından takip ediyoruz. Hitachi ile uzun süredir devam eden iş ortaklığımız Türkiye’de radyoloji alanında önemli başarılara imza atmamıza yardımcı olmuştur. Hitachi’nin Türkiye’nin geleceğine olan güven ve inancını mutlulukla karşılıyor ve bu hamlenin ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yumurta kabuklarını işleyerek geçimini sağlıyor
İŞ-YAŞAM

50 kuruşa alıyor 200 liraya satıyor
Dünyanın en mutsuz ülkeleri
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
CK Boğaziçi Elektrik'ten elektrik borçları için 'silelim gitsin' kampanyası
İŞ-YAŞAM

325 bin elektrik abonesine müjde!
Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'charter uçuşlar yasaklanabilir' iddiası
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan Türkiye ile ilgili şok iddia
TESK Genel Başkanı Palandöken: Akaryakıt zammı her şeyin fiyatını etkiliyor
İŞ-YAŞAM

"Yapılan zamlar, enflasyonu körüklüyor"
Rusya ile kritik görüşme haftaya yapılacak
İŞ-YAŞAM

Rusya ile kritik görüşme, tarih belli oldu
Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN İLK AKILLI METROSU HAREKETE GEÇTİ
Johnson&Johnson Türkiye Genel Müdürü Hakan Ergen atanması şaşırttı
İŞ-YAŞAM

O ŞİRKETTEN BÜYÜK ATAMA!
Hitachi, dünyadaki 5. merkezini Türkiye’de açıyor
İŞ-YAŞAM

JAPON HİTACHİ'DEN TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ YATIRIM
Chobani’nin Patronu belgeseli yapıldı
İŞ-YAŞAM

CHOBANİ’NİN HİKAYESİ BELGESEL OLDU
Canikli'den kayyuma geçen şirketlerle ilgili önemli açıklama
İŞ-YAŞAM

'ÇOK AÇIK SÖYLÜYORUM, ÇOĞU BATMIŞTI'
United Airlines hisselerinde sert düşüş
İŞ-YAŞAM

UÇAKTAKİ DAYAĞIN İNTİKAMI ACI OLDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme