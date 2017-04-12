THY, ABD VE İngiltere uçuşları için yeni önlemler aldı
12 Nisan 2017 Çarşamba, 04:49:24 | Güncelleme: 05:53:54
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ABD ve İngiltere’ye uçuşlarda kabin içinde cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasının yasaklaması sonrası kısıtlama getirilen elektronik cihazlar için THY ek önlemler aldı.
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Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre şirket, kontrol noktasından geçmesi ve kabinde yolcuda tespit edilmesi durumuna karşı yeni uygulama başlattı.
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Buna göre yerde uçağın kapılarının açık olduğu durumda yolcuda cihaz tespit edilirse, cihazın kargo bölümüne indirilmesi sağlanacak.
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İNİŞTE TESLİM YETKİLİLERE
Uçağın manevrası sırasında cihaz tespit edilmesi halinde ise uçak park yerine geri dönerek cihazın indirilmesi sağlanacak.
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Uçak havada ise yolcuya ilgili otorite kuralları gereğince cihazın kendisinden alınması gerektiği yönünde açıklama yapılacak.
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Cihaz, özel plastik muhafaza torbasına konularak emniyetli bir yerde muhafaza edilecek.
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Uçuş ekibine yolcu ve cihaz hakkında detaylı bilgi verilecek ve uçuş ekibi tarafından varış istasyonuna bilgi aktarımı yapılmak üzere THY Operasyon Kontrol Merkezi’ne bilgi verilecek.
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Cihaz iniş sonrasında istasyon yetkililerine yolcu ve yer numarası bildirilerek teslim edilecek ve istasyon yetkilileri tarafından yolcuya gerekli bilgilendirme yapılacak.
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KABİN EKİBİNE YATI VALİZİ YASAĞI
Artırılan güvenlik aramaları nedeniyle uçak altına yüklenen kabin ekibi bagajlarının tesliminde gecikmeler yaşandığı gerekçesiyle THY, ABD seferlerinde kabin ekibinin yatı valizi getirmesini yasakladı.
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Ekipler bundan böyle ABD seferlerinde sadece el bagajlarında kişisel eşyalarını taşıyabilecek.