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12 NİSAN 2017
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THY, ABD VE İngiltere uçuşları için yeni önlemler aldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 04:49:24

  • 1 THY, ABD VE İngiltere uçuşları için yeni önlemler aldı
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    ABD ve İngiltere’ye uçuşlarda kabin içinde cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasının yasaklaması sonrası kısıtlama getirilen elektronik cihazlar için THY ek önlemler aldı. 

  • 2 THY, ABD VE İngiltere uçuşları için yeni önlemler aldı
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    Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre şirket, kontrol noktasından geçmesi ve kabinde yolcuda tespit edilmesi durumuna karşı yeni uygulama başlattı. 

  • 3 THY, ABD VE İngiltere uçuşları için yeni önlemler aldı
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    Buna göre yerde uçağın kapılarının açık olduğu durumda yolcuda cihaz tespit edilirse, cihazın kargo bölümüne indirilmesi sağlanacak.

  • 4 THY, ABD VE İngiltere uçuşları için yeni önlemler aldı
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    İNİŞTE TESLİM YETKİLİLERE

    Uçağın manevrası sırasında cihaz tespit edilmesi halinde ise uçak park yerine geri dönerek cihazın indirilmesi sağlanacak. 

  • 5 THY, ABD VE İngiltere uçuşları için yeni önlemler aldı
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    Uçak havada ise yolcuya ilgili otorite kuralları gereğince cihazın kendisinden alınması gerektiği yönünde açıklama yapılacak. 

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