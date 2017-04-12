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Yunanistan 1 günde 14 havalimanını Almanlara devretti

Yunanistan'ın 14 havalimanı 40 yıllığına Alman Fraport'un ana ortağı olduğu konsorsiyuma devredildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:28:16 Güncelleme: 09:37:30 AA

Yunanistan, 14 havalimanını 1,23 milyar euro bedelle, 40 yıllığına Alman Fraport AG'nin ana ortağı olduğu konsorsiyuma devretti.

Konsorsiyum 1,23 milyar euro ödemesine karşılık söz konusu dönemde 10 milyar euronun üzerinde gelir elde etmeyi bekiyor.

Yunanistan Varlık Kalkınma Fonu (TAIPED) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu havalimanlarının özelleştirilmesine ilişkin sürecin tamamlandığı belirtildi.

Havalimanlarının, düzenlenen imza töreniyle, Fraport AG ve SLENTEL Ltd. şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma devrinin yapıldığı ifade edildi.

HANGİ HAVALİMANLARI DEVREDİLDİ?

Özelleştirilen havalimanları arasında, Yunanistan'ın en büyük ikinci kenti Selanik'in yanı sıra Mykonos, Santorini, Midilli, Sisam ve Rodos gibi adalardaki havalimanları bulunuyor.

HEDEF 50 MİLYAR EURO ÖZELLEŞTİRME

Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerle yaptığı üçüncü kurtarma paketi anlaşması kapsamında özelleştirmelerden 50 milyar euroluk gelir elde etmesi hedefleniyor.

Business HT

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