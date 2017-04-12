Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor

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Bazı horoz türlerinin çok kıskanç olduğunu aktaran Akdu, "Zaman zaman küçük kovalamacalar oluyor. Eşlerini kıskanan bir horozdan kaçmıştım. Ama normal şartlarda insanlara çok kolay alışıyorlar. Bakım sırasında bir sorun yaşamıyorum. Bu hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.