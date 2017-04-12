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Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:32:24 AA

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, hobi amacıyla süs tavuğu yetiştirmeye başlayan 42 yaşındaki Abdullatif Akdu ve 17 yaşındaki oğlu Abdurrahman Akdu, ülkenin en nadir süs tavuklarını yetiştiriyor

  • 1 Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
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    Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, 4 yıl önce hobi amacıyla süs tavuğu yetiştirmeye başlayan 42 yaşındaki Abdullatif Akdu ve oğlu 17 yaşındaki Abdurrahman Akdu, ülkenin en nadir süs tavuklarının aralarında bulunduğu 400 kanatlıdan oluşan çiftlik kurdu.

  • 2 Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
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    Çiftlikteki dev koşin cinsi 1.5 yaşındaki 'Prens' adlı horoza, 5 bin lira fiyat biçiliyor.

  • 3 Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
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    Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan lokmacı Abdullatif Akdu, oğlu Fethiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Abdurrahman Akdu ile birlikte 4 yıl önce, hobi amaçlı süs tavuğu yetiştirmeye başladı. 

  • 4 Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
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    Baba-oğul, evlerinin bitişiğinde kurdukları çiftliğe, İstanbul, Balıkesir, Tokat gibi illerden dev koşin, rahibe fizan, australorp, habeş ve kıvırcık cinsi nadir tavuk türleri getirdi.

  • 5 Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
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     Tavuklara, tavus kuşu, sülün, keklik ve bıldırcın türlerinin de eklenmesiyle çiftlikteki kanatlı sayısı 400'e ulaştı.

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