Başbakan Yardımcısı Şimşek: Sık kaza yapanlar cezalandırılacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Türkiye neredeyse yüzde 6'ya yakın büyüdü. Enflsyon aslında çok sürpriz değil, tahminlerimiz doğrultusunda geliyor ama bir kur şoku yedik. Ciddi bir turizm geliri kaybı oldu.

İşsizliğe gelince 600 bin kişiye iş bulduk. Çalışma ve Sosyal Bakanlığımız tarafından istihdam rakamları açıklandı. İşsizlik oranları yaza kadar düşer. Enflasyon da tek haneye inecek. Özellikle gıdada dikkat etmemiz lazım. Merkez Bankamızla gereken tedbirleri alacağız. Almak zorundayız.

TRAFİKTE TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Defalarca sektörle bir araya geldik, en sonunda oturduk konuştuk. Türkiye'yi 8 kategoriye böldük, yıl sonuna kadar geçici bir tedbir aldık. Daha makul bir fiyatlamaya gideceğimizi düşünüyorum. Az kaza yapan veya hiç yapmayanlar ödüllendirilecek, sık kaza yapanlar ise cezalandırılacak.

Gaziantep Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinden biri. Ankara'yı bile geçti ama Gaziantep sanayisinin teknolojisi düşük, küresel rekabette zorlanabilir. Biz Gaziantep'de modüller geliştireceğiz. Uluslararası danışmanlık firması gelecek oturacağız ve Gaziantep'in sanayisinin dönüşümünü yapacağız.

"BÜYÜME BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Benim için de pozitif bir sürprizdi. Biz daha düşük bekliyorduk. 0,4 puanlık geriye dönük bir revizyon var. Aslında 2 civarında bir rakam bekleniyordu. Oldukça iyi bir rakam. Türkiye'nin temelleri sağlam. Mali alanımız vardı onu devreye soktuk. Bizim insanlarımızın şoklara karşı muazzam dirençleri var. Bu anayasa değişikliği büyük bir reform. Bizim oturup ekonomide şoklara karşı direnci artıracak, büyümeyi yüzde 6 patikasına oturtacak yeni bir dönemin arefesindeyiz. Yapacağımız reformlarla Türkiye tekrar yüzde 6 büyüme patikasına oturacak.

REJİM DEĞİŞMİYOR, DEĞİŞMEYECEK





Allah Atatürk'ten razı olsun. Millet sandığa gidecek Meclis'i ve cumhurbaşkanını seçecek. Seçilen Meclis yargının üst kurulunun çoğunluğunu nitelikli çoğunlukla atayacak. Uzlaşma gerekiyor. HSK üyelerini atamak için üçte iki aranacak. Uzlaşma olmazsa en fazla oyu alan iki üye arasında kura çekilecek. Laiklik ilkesi çok önemli bir ilkedir. İki başlılığı kaldırıyoruz. Sadece değişen tek şey var, yönetimde istikrarı sağlamak için halkın seçeceği bir hükümetin başı. Zerre kadar rejim değişikliği yok.

NTV