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Ataköy Marina, CNR Holding, Ataköy Marina Mega Yat Limanı
İŞ-YAŞAM

Ataköy Marina Mega Yat Limanına 62 milyon dolarlık yatırım

Ataköy Marina Mega Yat Limanına, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Yatırım detaylarını Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri Genel Müdürü Süheyl Demirtaş ile CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel anlattı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:54:21 Güncelleme: 12:57:35 AA

Ataköy Marina ve CNR Holding bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri Genel Müdürü Süheyl Demirtaş ile CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel katıldı. Gerçekleşen toplantıda, Ataköy Marina Mega Yat Limanına, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirildiği açıklandı.

Demirtaş, DATİ Yatırım Holding tarafından hayata geçirilen İstanbul Turizm Merkezinin önemli halkalarından biri olan Ataköy Marina Mega Yat Limanını hizmete açmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Ataköy Marina Mega Yat Limanının, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirildiğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"DATİ Yatırım Holding olarak Türkiye'ye, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip gerçek anlamda ilk mega yat limanını kazandırıyoruz. Mega yat limanı ile pek çok özel yapım, seçkin tekne artık rahatlıkla İstanbul'a uğrayabilecek. Liman sayesinde bu özel tekneler kış aylarını da İstanbul'da geçirme imkanına kavuşurken, her türlü bakım ve onarım işlerini de burada yaptırabilecek. Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10'unu bile değerlendiremeyen Türkiye'nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine önemli katkı sağlayacak."
Ataköy Marina Mega Yat Limanını, 2 Mayıs 2017'de hizmete açacaklarını belirten Demirtaş, açılışa Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk denizcilik sektörünün önde gelen oda ve derneklerinin başkanları ve üyelerini davet ettiklerini bildirdi.

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