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Ersin Özince Şişecam
İŞ-YAŞAM

Ersin Özince neden Şişecam'dan istifa ettiğini açıkladı

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Şişecam'daki görevinden istifa etmesine ilişkin, "İş Bankası yönetim kurulunda aldığım yeni sorumluluklar, özellikle denetim komitesi üyeliği, Şişecam'da görev yapmama engeldi. O nedenle Şişecam'dan ayrıldım" dedi.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:24:37 Güncelleme: 13:28:28

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özince, Türkiye'nin sadece Türkler ya da çevresindeki coğrafya için değil dünya için çok önemli bir ülke olduğunu ve ülkenin dış ticaret ilişkilerinin her zaman gelişerek ve daha sofistike hale gelerek büyüyeceğini ifade etti.

Dünyanın globalleşmenin gelişimini sindire sindire büyümeye çalıştığını dile getiren Özince, "Bunu kriz değil yeni normal olarak görmek lazım. Globalleşmenin birçok kontrolsüz yönleri olmasına rağmen dünya insanının lehine bir olay olduğunu düşünüyorum. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de olumlu etkilemeye devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Özince, Şişecam'daki görevinden istifa etmesine ilişkin, "Şişecam yönetim kurulunda 15 yılı aşkın bir süredir görev almıştım, artık o görevimi Genel Müdürümüz Adnan Bal'ye devretmenin uygun olacağını düşündüm. İş Bankası yönetim kurulunda aldığım yeni sorumluluklar, özellikle denetim komitesi üyeliği Şişecam'da görev yapmama engeldi. O nedenle Şişecam'dan ayrıldım. İş Bankası iştiraklerinde de ilave görevler yüklendiğimiz için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) görev aldım. Yani Adnan Bali ile yönetim kurulu görevlerimizi adeta değiştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.


Ersin Özince 4 Nisan tarihi itibariyle Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş, onun yerine 7 Nisan tarihi itibariyle halen İş Bankası Genel Müdürü olan Adnan Bali atanmıştı. 

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