Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:11:58 | Güncelleme: 15:18:57
AA
Lise yıllarından itibaren kitap toplamaya başlayan İlhami Dilek, kitaplar evine sığmayınca iş yeri açarak sahaflığa başladı
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Lise yıllarında toplamaya başladığı kitapları artık evine sığmaz hale gelince sahaflığa atılan bibliyoman (kitap düşkünü) İlhami Dilek'in iş yeri, kitapseverlerin uğrak mekanı oluyor.
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Eskiye, yaşanmışlığa merakları dolayısıyla sokak sokak gezerek sahaf arayan kitap düşkünlerinin Antalya'daki yolu, içerisi kitaptan duvarlarla örülü bir iş yerine çıkıyor.
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Kapıdan girer girmez kendilerini göz alabildiğince kitabın büyüsüne kaptıran okurlar, her bölümde ayrı bir dünyayla karşılaşıyor. Tarihten psikolojiye, sanattan sosyolojiye birçok dalda yüzlerce kitabın yer aldığı sahafın sahibi de bir bibliyoman.
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Kitap tutkusu küçük yaşlarda başlayan İlhami Dilek, okuyamayacağını bile bile yeni kitaplar almaya devam etti. Dilek, kitaplarına evinde yer bulamayınca ikinci el satışının yapıldığı bir iş yeri açmaya karar verdi.
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Dilek, kitaplarını çocukları gibi sevdiğini ama bunların bir çoğunu okuyamadığını söyledi.
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1 milyon kitabın bulunduğu iş yerini çok sayıda okurun ziyaret ettiğini belirten Dilek, "Lise yıllarımda kütüphanelerden çıkmazdım. Kitap okumayı o dönemlerde çok seviyordum. Geçmişte o kitaba olan bağlılık beni sahaflığa yöneltti." dedi.
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Kitap sevgisinin "hastalık" ölçüsünde olduğuna değinen Dilek, şöyle devam etti:
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Bizim gibi tipler kitabı toplarlar, kitaptan çok iyi anlarlar. Kitap toplarlar ama okumazlar. Daha doğrusu kitabı okumaya zamanları yoktur. Kitabı çocuk gibi severler, bakarlar, onu korurlar. Gerekirse evde eşiyle kavga ederler.
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'Kitaplar mı ben mi?' sorusuna 'Kitap' deme noktasındadırlar. Biz buna 'Kitap manyaklığı' diyoruz. Kendim için el yazması ve Osmanlı kitaplardan oluşan bir koleksiyon oluşturdum. 6-7 bin kitaptan oluşan koleksiyonumda 100-120 civarında el yazması kitabım var.
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El yazması kitaplar arasında medrese kitapları, cönkler, dini içerikli, Arapça, Farsça, Osmanlıca kitaplar, tasavvufi eserler, ezoterik kitaplar, divanlar var."
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Koleksiyonunda Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Babıali'ye karşı kurduğu ve İstanbul'da basılan kitapların aynısının bastırıldığı Mısır Bulak Matbaası'nda basılmış kitapların da yer aldığını vurgulayan Dilek, bu eserlerin nadir bulunduğuna dikkati çekti.
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Victor Hugo'nun "Sefiller" adlı romanı ile Hitler'in "Kavgam" adlı kitabının orijinal baskılarına sahip olduğunu ifade eden Dilek, cumhuriyet öncesi ve sonrası 1980'lere kadar çıkan kitapların hemen hemen hepsinin ismini bildiğini söyledi.
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Dilek, korsan yayınları iş yerine sokmadığını da sözlerine ekledi.