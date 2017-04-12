Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu

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'Kitaplar mı ben mi?' sorusuna 'Kitap' deme noktasındadırlar. Biz buna 'Kitap manyaklığı' diyoruz. Kendim için el yazması ve Osmanlı kitaplardan oluşan bir koleksiyon oluşturdum. 6-7 bin kitaptan oluşan koleksiyonumda 100-120 civarında el yazması kitabım var.