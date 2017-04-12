İŞ-YAŞAM
12 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:11:58 AA

Lise yıllarından itibaren kitap toplamaya başlayan İlhami Dilek, kitaplar evine sığmayınca iş yeri açarak sahaflığa başladı

  • 1 Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu
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    Lise yıllarında toplamaya başladığı kitapları artık evine sığmaz hale gelince sahaflığa atılan bibliyoman (kitap düşkünü) İlhami Dilek'in iş yeri, kitapseverlerin uğrak mekanı oluyor.

  • 2 Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu
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    Eskiye, yaşanmışlığa merakları dolayısıyla sokak sokak gezerek sahaf arayan kitap düşkünlerinin Antalya'daki yolu, içerisi kitaptan duvarlarla örülü bir iş yerine çıkıyor.

  • 3 Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu
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    Kapıdan girer girmez kendilerini göz alabildiğince kitabın büyüsüne kaptıran okurlar, her bölümde ayrı bir dünyayla karşılaşıyor. Tarihten psikolojiye, sanattan sosyolojiye birçok dalda yüzlerce kitabın yer aldığı sahafın sahibi de bir bibliyoman.

  • 4 Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu
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    Kitap tutkusu küçük yaşlarda başlayan İlhami Dilek, okuyamayacağını bile bile yeni kitaplar almaya devam etti. Dilek, kitaplarına evinde yer bulamayınca ikinci el satışının yapıldığı bir iş yeri açmaya karar verdi.

  • 5 Kitap toplama hastalığı sayesinde işini kurdu
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    Dilek, kitaplarını çocukları gibi sevdiğini ama bunların bir çoğunu okuyamadığını söyledi.

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