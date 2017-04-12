Emaar Square Mall 28 Nisan'da açılacak

Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ile en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden The Dubai Mall gibi projelere imza atan gayrimenkul geliştirme şirketi Emaar Properties'in Türkiye'deki iştiraki Emaar Türkiye tarafından Çamlıca'da 2,3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen alışveriş ve yaşam merkezi Emaar Square Mall, 28 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açacak.

Emaar Square Mall'un tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Emaar Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Arson, alışveriş, eğlence ve gastronomi odaklı projenin 28 Nisan'da açılacağını belirterek, dakikada 100 ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini, merkezin 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Arson, "Emaar'ın alışveriş merkezlerine 2016 yılında 125 milyon ziyaretçi geldi. Yalnızca Dubai Mall 80 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 3 yıl üst üste bu rakamı koruyan Dubai Mall, dünyanın en çok ziyaret edilen alışveriş ve eğlence destinasyonu olmanın yanı sıra dünyanın en çok ziyaret edilen yaşam merkezi unvanına sahip." diye konuştu.

Bu başarının ardında, Emaar'ın müşteri deneyimini temel alarak hayata geçirdiği iş ve karlılık modelinin bulunduğunu ifade eden Arson, bu modeli şimdi de Türkiye'ye taşıdıklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN PARA HARCAYAN TURİSTLERE İHTİYACI VAR"

Cenk Arson, tüm sektörün alışveriş merkezlerine gelen ziyaretçi sayısını artırmak için çalıştığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz hedefimizi bir adım öteye taşıdık. Emaar deneyimini kullanarak Türkiye'ye yeni bir turizm potansiyeli kazandırmak istiyoruz. Türkiye'deki AVM ziyaretçilerinin arasında turistlerin oranı yüzde 2 civarında. Kendimize, bu rakamı 2023 sonunda yüzde 10'a çıkarmak gibi büyük bir hedef koyduk. Bu oldukça iddialı bir rakam. Ancak sadece nicelik değil, nitelik açısından da daha fazla turist çekmek istiyoruz. Odağımızda üst gelir grubu yer alıyor. Türkiye'nin para harcayan turistlere ihtiyacı var."

Emaar Türkiye Kıdemli Direktörü Arzu Uludağ Elazığ da merkezde yıl boyu devam edecek yoğun bir etkinlik programı olacağını, sadece Türkiye'de değil, dünyada kutlanan özel günleri kapsayan fırsat ve programları hayata geçireceklerini söyledi.

Elazığ, "Acenteler, oteller ve hava yolu şirketleriyle birlikte kampanyalar düzenleyecek, İstanbul için yurt dışında tanıtım kampanyaları yapacağız." dedi.

Türkiye'ye ilk defa gelen lüks markaların yanı sıra farklı segmentlerden ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap veren bir marka karmasını tek mekanda sunacaklarını belirten Elazığ, AVM'nin çok katlı sinema, akvaryum ve su altı hayvanat bahçesi, seyir terası, eğlence alanları, 100'den fazla restoran ve kafe, geleneksel Türk pazarı ve moda merkezi ile İstanbulluların gözdesi olacağını söyledi.

Verilen bilgiye göre, yılda 25 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen Emaar Square Mall, Anadolu Yakası’nın ilk 4D sineması, moda merkezi ve Turkish Village gibi farklı yönleriyle, hayatın tüm ihtiyaçlarını, modernle gelenekseli buluşturan tek bir mekanda sunacak.

Galeries Lafayette’in ardından Samsung, Türkiye’deki ilk büyük mağazasını 1 Haziran’da Emaar Square Mall’da açacak. Türkiye’ye ilk kez girecek markalardan Galeries Lafayette’le Paris’in moda dünyası, Harry Winston’la Amerika’nın mücevher dünyası İstanbul’a gelecek. Ünlü lüks markaları Gucci, Cartier ve Hermes de Emaar Square Mall’da sonbahar döneminde ikinci fazda yerini alacak.