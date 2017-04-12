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Eskittiği halıları yurt dışına gönderiyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde halılara eskitme işlemi yaparak renklerini solduran Hüseyin Yanar, çeşitli ülkelerden sipariş alıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:34:51 Güncelleme: 17:36:36 AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde, halılara eskitme işlemi uygulayan Hüseyin Yanar, birçok ülkeden sipariş alıyor.

Demirci Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde halı yıkama ve eskitme işleri yapan Hüseyin Yanar, renklerini soldurduğu halılarla ilgi görüyor.

Yanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 25 yıldır halı yıkama ve eskitme işi yaptığını, 10 yıldır yurt dışından eskitilmek üzere halı siparişi aldığını anlattı.

Eskitme işi için gelen halıların 63'e yakın aşamadan geçirildiğini kaydeden Yanar, "İlk olarak halıları dezenfekte için yıkamaya alıyoruz. İlaçlama ve renk soldurma işlemlerinin ardından yeniden yıkamaya alıyoruz. Bir halının eskitme işlemi yaklaşık 3 ay zaman alıyor ve daha sonra müşterinin kullanımına hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

YILDA 4 BİN METREKARE HALİ GÖNDERİLİYOR

Demirci ilçesindeki iş yerinde eskitme işleminden geçen halıları başta Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Amerika ve Arap ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelere gönderdiğini kaydeden Yanar, hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Yanar, ABD'nin Florida eyaletinde ve İstanbul'da mağazaları olduğunu ifade ederek, müşterilerinin eskitme modellerini görmek için buralardaki mağazalara gittiğini söyledi. Eskitme işinin yurt dışında ilgi görmesi nedeniyle yurt dışına özel katalog hazırlattığını aktaran Yanar, şöyle devam etti:

"Toplu olarak sipariş veren firmalara toptan eskitme yapıyorum, fakat bireysel müşterilerim de mağazalarımıza gelerek kataloglardan eskitme modellerine bakıyor. 80 yıllık veya 100 yıllık eskitme modellerini tercih ediyorlar. Müşterinin beğendiğine göre, evinden halısını vererek veya o modelin halısını alarak renk soldurma yani eskitme işlemi yapıyoruz.

En çok talep gören ülkeler arasında Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve İran yer alıyor. Yurt dışından eskitilme yapılması için iki seferde yaklaşık 4 bin metrekare halı geliyor. Gelen halıları temizleme ve eskitme işlemlerinin ardından müşterilerimize geri gönderiyoruz."

Yanar, bir halının eskitme metrekare maliyetinin yaklaşık 40 lira olduğunu sözlerine ekledi.

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