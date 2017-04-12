İstanbul, Bakü Shopping Fest’e ilham verdi

İSF heyeti, bir ay boyunca devam edecek festivalin onur konuğu olarak açılışa katıldı. Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Karayev’in bizzat ağırladığı heyet, festival kapsamında Bakü’de temaslarda bulundu. Karayev, İSF’yi temsilen Genel Müdür Hicran Özbük’e festivalin gerçekleşmesindeki katkılarından ötürü teşekkür etti.

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Karayev, Bakü Shopping Fest’in açılış gününde İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Hicran Özbük başkanlığındaki Türk heyetini kabul etti. İki ülkenin alışveriş ve kültür turizminin geliştirilmesi için karşılıklı fikir alışverişi yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Karayev,“ Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Bakü Shopping Fest’in açılışına Türk heyetinin katılmasından mutluluk duyduk. Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinden istifade ettiğimizi vurgulamak isterim.” dedi.

HİCRAN ÖZBÜK: İLHAM KAYNAĞI OLMASI SEVİNDİRİCİ

İSF ve ICVB Genel Müdürü Hicran Özbük ise festival deneyimini Bakü’ye taşımaktan gurur duyduklarını belirterek “Bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz İstanbul Shopping Fest bize alışveriş turizmi alanında büyük deneyim kazandırdı. Turizmi çeşitlendirmek, ülkeye gelen turist sayısını artırabilmek için çok önemli. Bu tarz alışveriş festilvalleri de şehre kazandırdığı canlılık ile turistlerin tercihinde etkili oluyor. Tecrübelerimiz bize İstanbul Shopping Fest’in şehri cazibe merkezi haline getirmekte önemli katkısı olduğunu gösterdi, Bakü’de de aynı etkiyi göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kardeş ülke Azarbaycan’a festivalimizle ilham kaynağı olmak bizleri sevindirdi. Bakü Shopping Fest’in de yıllar boyu başarıyla devam eden bir festival olmasını umut ediyor, iki ülkenin turizm ve ticaret potansiyelinin karşılıklı olarak daha da gelişmesini diliyoruz.” dedi.

ÖZBÜK: AZERBAYCANLI TURİSTLER DAHA ÇOK HARCAMA YAPIYOR

Azerbaycanlı turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalara ilişkin rakamlara da değinen Özbük, “Verilere göre, Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı turist sayısı yılda 600 bin civarında. Turist başına harcama tutarı ise genel ortalamanın oldukça üzerinde. Türkiye’ye gelen turistlerin kişi başı harcama ortalaması 865 TL olmasına karşın, Azerbaycanlı turistlerde bu rakam 1.848 TL’yi buluyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı turistlerin harcama tutarında ise yüzde 19’luk önemli bir artış gözlendi.” dedi.

GASİMOVA: İSTANBUL SHOPPING FEST BİZE KILAVUZ OLDU

Bakü Shopping Fest, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul örneğinden yola çıkarak Bakü’yü dünyaya tanıtmak amacıyla tasarladığı bir festival. Festivalin Genel Müdürü Ulviyya Mir-Gasimova, fikrin oluşumunda olduğu kadar organizasyonunun tüm ayrıntılarında da İstanbul Shopping Fest’in tecrübelerinden yararlandıklarını söyledi. Hazırlık sürecinde İstanbul’daki deneyimli ekibin bilgilerinden önemli ölçüde yararlandıklarını belirten Gasimova, “İstanbul Shopping Fest bize kılavuz oldu. Bu sayede edindiğimiz bilgiler bizim için çok kıymetli. Azerbaycanlı turistler zaten İSF’yi beğeniyor ve festival zamanı Türkiye’yi ziyaret ediyor. Benzer bir iklimi Bakü’den yaratmak önemliydi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin tıpkı İSF gibi kentsel markalaşmaya katkıda bulunmasını, özel sektörün gelişimini desteklemesini ve Azerbaycan’a gelen turist sayısını artırmaya katkıda bulunmasını hedefliyoruz” dedi.