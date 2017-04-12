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12 NİSAN 2017
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Rusya charter
İŞ-YAŞAM

Rusya'nın 'charter uçuşlar yasaklanabilir' iddiasına rağmen Türkiye açık ara lider

Rusya Federal Hava Ulaşımı Kurumu'nun 'Türkiye'ye charter uçuşları yasaklanabilir' iddiasına rağmen tatil rezervasyonlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye yapıldığı öğrenildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:38:10 Güncelleme: 19:39:50 DHA

Rusya'nın 'charter' seferlerini durdurma ihtimaline yönelik iddialara rağmen, Türkiye'nin Rusya´da turistlerin bir numaralı tatil seçeneği olmaya devam ettiği bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın charter seferlerini tekrar durdurabileceğine yönelik geçtiğimiz günlerde basına yansıyan iddiaların, Türkiye'ye yönelik ilgide önemli bir değişikliğe sebep olmadığı vurgulanırken, söz konusu iddialar sonrasında Türkiye tatilini değiştirmek isteyenlerin çok düşük bir seviyede kaldığı kaydedildi.

Rus medyasına geçtiğimiz günlerde yansıyan bazı haberlerde, Rusya Federal Hava Ulaşımı Kurumu'nun, ülkedeki havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter uçuşlarının askıya alınabileceği uyarısı yaptığı iddia edilmişti.

5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Charter seferlerini durdurma iddialara yönelik Rusya´dan resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bu yıl Türkiye´yi 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.

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