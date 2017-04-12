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THY'den 250 kişiye istihdam müjdesi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY'nin daha da büyümesine destek verecek 250 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz" dedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 21:50:22 Güncelleme: 21:54:17 İHA

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 250 kişinin THY bünyesinde istihdam edileceğini açıkladı.

Ekşi, yaptığı açıklamada, "THY'nin daha da büyümesine destek verecek 250 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz" ifadesini kullandı.

THY bünyesinde çalışmak isteyenleri heyecanlandıran konuya ilişkin detaylar THY'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı.

İki ayrı duyuruya çıkan THY, ilk duyuruda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 200 kişinin işe alınacağı, ikinci duyuruda ise Sayısal Bilimler mezunu 50 kişinin THY bünyesine katılacağı belirtildi.

İş başvurusu yapacaklar kişilerde İngilizce seviyesinin belirlenen kriterlerde olması şartı yer alıyor. Ayrıca başvuru yapmak isteyenlerin 1 Ocak 1988 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

İş başvurusunda bulunmak isteyenler THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyurudan ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

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