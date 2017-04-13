Naci Ağbal: Enflasyon farkını yansıtacağız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, borçlu vatandaşları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Ağbal, "16 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde Meclise yasa tasarısını göndereceğiz. Yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar" dedi.



Ağbal, sözlerine şöyle devam etti:



"Aynı şekilde önceki yeniden yapılandırma kanununda olduğu gibi 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. 'Ben borcumu peşin ödemek istiyorum' diyen vatandaşımıza aynı şekilde peşin ödeme indirimi olacak ve vatandaşlarımız burada seçeneklerden hangisini istiyorsa 6 ay, 9 ay onları seçebilecekler. Burada 2016'daki yapılandırmaya müracaat etmemiş vatandaşlarımız için de bir şans veriyoruz. Önceki kanundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi konuları olmayacak. Sadece ve sadece borçların yeniden yapılandırması olacak. Burada hiçbir şeyi affetmiyoruz. Bir kuruş vergi alacağını, hiçbir şekilde almama şeklinde bir düzenleme yapmıyoruz. Vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Kafaları karıştıran, bile bile birtakım yanlış açıklamalar yapılıyor, buna da üzülüyorum"

İŞÇİ VE MEMURA ENFLASYON FARKI



Maliye Bakanı Naci Ağbal, işçi ve memur maaşlarına enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin, "2017 Haziran sonu itibarıyla açıklanan enflasyona göre aşağıda kalan ücret düzeylerine bağlı olarak bu artışları 1 Temmuz'dan itibaren devreye sokacağız." dedi.

Ağbal, geçen yılı yüzde 10,9'luk işsizlik oranıyla kapattıklarını hatırlatarak, işsizlik oranlarında yukarı yönlü bir ivme olduğunu, ekonomide özellikle yılın ikinci yarısında darbe girişimi başta olmak üzere yaşanan gelişmelerin bu oranı yukarıya çektiğini söyledi.Türkiye'nin istihdam oluşturmaya devam ettiğini dile getiren Ağbal, "Avrupa Birliği ülkelerinde küresel kriz sonrası 2007 yılına göre istihdamda net kayıp varken Türkiye küresel kriz sonrası dönemde 7 milyon insana istihdam sağladı. Son dönemde ekonomideki yavaşlama ister istemez istihdamda artış olsa bile işsizlik oranlarını yukarıya çekti." değerlendirmesinde bulundu.Ağbal, enflasyon oranına ilişkin bir soru üzerine, enflasyonun geçen sene kasım ayında yüzde 7 gerçekleşirken bu sene yüzde 11,3'e çıktığını hatırlattı. Kasım ayı sonrasındaki dönemde çok hızlı bir yukarı yönlü gelişme olduğunu kaydeden Ağbal, "Burada kurlardaki değişim temel belirleyici etken, bunu yadsıyamayız, ister istemez fiyatlama davranışlarına ve maliyetlere kurun etkileri girdi." dedi. Fiyat değişimleriyle kur değişimleri arasında bir bağlantı olduğunu vurgulayan Ağbal, kurdan kaynaklanan bir fiyat hareketi olduğunu ifade etti.