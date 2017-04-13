Banvit'in satışında tamamlanma tarihi ertelendi

Banvit açıklamasında, ertelenme kararı ile ilgili olarak, hisse satışında yerine getirilecek koşullar ve ilgili evrakların söz konusu tarihte yapılacak olağan genel kurula kadar hazırlanamayacak olması gösterildi.

Satış işleminin yeni kapanış tarihinin ne zaman olacağı yarın duyurulacak.

Ön koşulların yerine getirilmesi ve evrakların en kısa sürede hazırlanması için tarafların birlikte çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, satışla ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden gerekli rekabet onayının da alındığı kaydedildi.

ANLAŞMA OCAK'TA İMZALANMIŞTI

Banvit hisselerinin yüzde 79.48 hissesinin 915.06 milyon liraya satışına ilişkin ana ortaklar ile dünyanın en büyük tavuk üreticilerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı BRF GmbH arasındaki anlaşma Ocak ayında duyurulmuştu.

Anlaşma uyarınca BRF ve Qatar Investment Authority, Banvit'i satın almak için bir ortak sermaye girişimi oluşturacağı ve bu şirkette BRF'nin payının yüzde 60, Qatar Investment Authority'nin payının da yüzde 40 olacağı belirtilmişti.