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Ankara-Niğde Otoyolu
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Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol için 11 firma yarışacak

Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayacak 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak. İhale için biri yabancı 11 firma şartname satın aldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:29:59 Güncelleme: 12:32:42 AA

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi için yarın yapılacak ihaleye katılmak üzere, biri yabancı 11 firma şartname satın aldı. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu'nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak, Niğde-Gölcük kavşağında sona erecek. Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir'e de ulaşılabilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu, Kızılırmak Nehri'ni geçerek, Kırşehir’in Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yarın ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde 330 kilometrelik yolun yapımıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Toros Dağlarından geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tüneli ve viyadük grubunun da parçası olan otoyolun kalan kısmı YİD modeliyle tamamlanmış olacak.

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