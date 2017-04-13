Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu

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Çocukluğundan beri nakış ve sanata merak duyduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

Halk arasında Çınarcık işi olarak adlandırılan bu nakışımızı yatak takımlarında kullanırdık. Her kızımızın çeyizinde olmazsa olmaz bir nakışımızdı. Ben de el nakışlarına olan düşkünlüğümden dolayı bu nakışın üzerine yoğunlaştım. Ne yapılacağını araştırdım, fikirler aldım ve ciddi destek görüp kurs açtım. Her türlü desteği herkesten gördüm ancak birçok eksikler vardı, ne yapılacağını da bilmiyordum.