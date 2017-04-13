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Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:46:57 AA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çeyizleri süsleyen asırlık el nakış ürünü "Çınarcık işi", kadınların gelir kaynağı oldu. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatının yeniden canlandırılması için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan "Çınarcık işi" kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

  • 1 Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu
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    Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Çınarcık işinin yüz yıllık bir el nakışı olduğunu söyledi. Çınarcık işinin coğrafi işaret ve patent başvurusunu yaptıklarını belirten Kurt, şöyle konuştu:

  • 2 Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu
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    1900'lü yılların başından beri ev hanımlarının el emeği ve göz nuru nakışıdır. Çınarcık işi nakış olarak gözükse de her genç kızın çeyizinde olmazsa olmaz gözükse de biz artık bunu tekstile de yansıtmaya başladık. Özellikle hocalarımızın uygulamış olduğu çalışmalarla, günlük kullanmış olduğumuz elbiselerde bile yerini aldı. 

  • 3 Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu
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    Özellikle Çınarcık'ta Halk Eğitim Merkezinin vermiş olduğu destekle çok ciddi anlamda kurs öğrencimiz de bulunuyor. Çınarcık işi ev ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İnşallah bundan sonra da hem çeyizlik olarak yerini alacak hem de güncel hayatımızda bir marka olarak yerini alacak. Çınarcık Belediyesi olarak sonuna kadar Çınarcık işini destekliyoruz.

  • 4 Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu
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    Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2005'te ilk kursu açarak, unutulmaya yüz tutmuş el nakışını yeniden canlandıran el nakış öğretmeni Birge Şahin ise nakışın tekstil alanında kullanılmaya başlandığını kaydetti.

  • 5 Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu
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    Çocukluğundan beri nakış ve sanata merak duyduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

    Halk arasında Çınarcık işi olarak adlandırılan bu nakışımızı yatak takımlarında kullanırdık. Her kızımızın çeyizinde olmazsa olmaz bir nakışımızdı. Ben de el nakışlarına olan düşkünlüğümden dolayı bu nakışın üzerine yoğunlaştım. Ne yapılacağını araştırdım, fikirler aldım ve ciddi destek görüp kurs açtım. Her türlü desteği herkesten gördüm ancak birçok eksikler vardı, ne yapılacağını da bilmiyordum. 

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