Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, bir perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebileceği, standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmeler için bu işi zorunlu olmaktan çıkarıp ihtiyari hale getireceklerine yönelik açıklaması perakendecileri sevindirdi.



Maliye Bakanı Ağbal, bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı kapsamında mükelleflere 1 Ocak 2018'den itibaren yeni nesil cihaz kullanma zorunluluğu getirdiklerini anımsattı.

Perakende sektöründe ofis sistemlerine bağlı yazar kasalar kullanıldığını belirten Ağbal, "Burada şöyle bir esneklik olacak. Herhangi bir perakende zinciri içindeki işletmemizin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebilecek. Buradaki amacımız bu işletmelerimizin zaten yazar kasaları var. Bu yazar kasalar bizim amacımıza uygun veri üreten bir sisteme sahipler. Standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmelerimiz için bu işi zorunlu olmaktan çıkaracağız, ihtiyari hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



YAKLAŞIK 22 MİLYON 500 BİN DOLAR, PERAKENDECİNİN CEBİNE KALACAK



Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, kararın perakende sektörü için sevindirici olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 2018'e kadar her bir yazar kasa başına bin 500 dolar ek yatırım yapmamız gerekiyordu. Hükümetimizin ve bakanlığımızın almış olduğu bu önemli karar omuzlarımızdaki ek yükü aldı. Sektör adına teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Altunbilek, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara iptal edilen geçişin sektöre büyük kazanım sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"TPF'ye bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmesi gerekiyordu. Şu ana kadar üyelerimizin yüzde 20’si geçişini tamamlamıştı. Sektörün geneline bakacak olursak, Türkiye genelinde yerel, ulusal ve indirim mağazalarının 26 binin üzerinde şubesi var. Bakanımızın vermiş olduğu müjde sayesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara gerçekleştireceğimiz yatırımı işimizin gelişmesine, büyümeye, istihdama aktarıp mağazalarımızın daha verimli hale gelmesi için çalışmalar yapacağız. "

Böylelikle sadece TPF'ye bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmemesi ve her bir yazar kasanın ortalama bin 500 dolarlık ek yatırım maliyeti olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 22 milyon 500 bin dolar, perakendecinin cebine kalacak.