İŞ-YAŞAM
13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
yazarkasa
İŞ-YAŞAM

Bakan Ağbal'ın 'yazar kasa' müjdesi perakendecileri sevindirdi

Maliye Bakanı Ağbal'ın yazar kasa müjdesi perakendecileri yüzünü güldürdü. Sadece Türkiye Perakendeciler Federasyonu bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmemesi ve her bir yazar kasanın bin 500 dolarlık ek yatırım maliyeti olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 22 milyon 500 bin dolar, perakendecinin cebine kalacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:14:36 Güncelleme: 14:39:03 AA

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, bir perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebileceği, standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmeler için bu işi zorunlu olmaktan çıkarıp ihtiyari hale getireceklerine yönelik açıklaması perakendecileri sevindirdi.

Maliye Bakanı Ağbal, bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı kapsamında mükelleflere 1 Ocak 2018'den itibaren yeni nesil cihaz kullanma zorunluluğu getirdiklerini anımsattı.

Perakende sektöründe ofis sistemlerine bağlı yazar kasalar kullanıldığını belirten Ağbal, "Burada şöyle bir esneklik olacak. Herhangi bir perakende zinciri içindeki işletmemizin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebilecek. Buradaki amacımız bu işletmelerimizin zaten yazar kasaları var. Bu yazar kasalar bizim amacımıza uygun veri üreten bir sisteme sahipler. Standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmelerimiz için bu işi zorunlu olmaktan çıkaracağız, ihtiyari hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 22 MİLYON 500 BİN DOLAR, PERAKENDECİNİN CEBİNE KALACAK

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, kararın perakende sektörü için sevindirici olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 2018'e kadar her bir yazar kasa başına bin 500 dolar ek yatırım yapmamız gerekiyordu. Hükümetimizin ve bakanlığımızın almış olduğu bu önemli karar omuzlarımızdaki ek yükü aldı. Sektör adına teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Altunbilek, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara iptal edilen geçişin sektöre büyük kazanım sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"TPF'ye bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmesi gerekiyordu. Şu ana kadar üyelerimizin yüzde 20’si geçişini tamamlamıştı. Sektörün geneline bakacak olursak, Türkiye genelinde yerel, ulusal ve indirim mağazalarının 26 binin üzerinde şubesi var. Bakanımızın vermiş olduğu müjde sayesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara gerçekleştireceğimiz yatırımı işimizin gelişmesine, büyümeye, istihdama aktarıp mağazalarımızın daha verimli hale gelmesi için çalışmalar yapacağız. "

Böylelikle sadece TPF'ye bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmemesi ve her bir yazar kasanın ortalama bin 500 dolarlık ek yatırım maliyeti olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 22 milyon 500 bin dolar, perakendecinin cebine kalacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Naci Ağbal: Mayıs ayında başvurular alınabilir
İŞ-YAŞAM

Borçlara yeniden yapılandırma gelebilir
Zeybekci, oyun ve otomotiv sektörüyle ilgili açıklamada bulundu
İŞ-YAŞAM

Zeybekci'den önemli açıklama
Kapadokya'da turist sayısı azaldı, balon pilotu ücretleri düştü
İŞ-YAŞAM

Asgari ücretli balon pilotu
Sivaslı yerli mil üreticisi Formula araçlarına mil üretmeye başladı
İŞ-YAŞAM

ABD ambargosu Sivaslı firmayı dünya devi yaptı
Pasaportlarda yeni uygulama
İŞ-YAŞAM

Yurtdışına çıkacak olanlar dikkat!

Pasifik Okyanusu'nda maden çıkaracaklar
İŞ-YAŞAM

İTÜ Maden Fakültesi de katılıyor!
Bakan Ağbal'ın 'yazar kasa' müjdesi perakendecileri sevindirdi
İŞ-YAŞAM

BAKAN AĞBAL'DAN BİNLERCE İŞYERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Turkven Mikro Yazılım’ın çoğunluk hissesini alıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON ALDIĞI TÜRK ŞİRKETİ
Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
İŞ-YAŞAM

SIĞINMACI OLARAK GELDİĞİ TÜRKİYE'DE RESTORAN ZİNCİRİ KURDU
Boyner'de hisse satışı tamamlandı, ortaklık yapısı değişti
İŞ-YAŞAM

DEV SATIŞ TAMAMLANDI, İŞTE YENİ YAPI
KOBİ'lere ne kadar kredi verildi?
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÖZLÜ'DEN 'KOBİ' AÇIKLAMASI
Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol için 11 firma yarışacak
İŞ-YAŞAM

11 FİRMA BU PROJE İÇİN YARIŞACAK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme