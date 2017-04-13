Büyükanne maaşları ödeniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyükanne maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, büyükanneye torun maaşı ödemelerinin yarın başlayacağı duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'Büyükanneye Torun Maaşı' projesi ve istihdam rakamlarıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun "Bu bir maaş değil, bu bir hediye. Burada işin özü; Doğum yapmış annenin, istihdamda güçlü kalışına destek vermektir" diyerek tanımladığı büyükanne projesinde ilk ödemelerin yarın yapılacağı bildirildi.



65 BİN KİŞİ BAŞVURDU



Büyükanne Projesi'ne 65 bin kişi başvurmuştu. Rakam yüksek olunca süreç bir süreliğine dondurulup, tekrar ek süre verilmişti. Proje kapsamında başvurular 9 Şubat'ta başlayıp, 20 Şubat'ta sona ermiş, başvurular elektronik ortamda buyukanne.csgb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı. Büyükanne Projesi kapsamında annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.