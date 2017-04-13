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Lise öğrencileri Kaman cevizine marka değeri katıyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:41:50 AA

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Tarım Lisesi öğrencileri, aşılı ceviz fidanı üreterek piyasanın ihtiyacını karşılıyor

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    Toprak yapısı ve iklim koşullarıyla kaliteli ceviz yetiştiriciliğine uygun olan Kırşehir'in Kaman ilçesinde Tarım Lisesi öğrencileri, aşılı sertifikalı ceviz fidanı üreterek hem kazanç sağlıyor hem de "Kaman cevizi"nin marka değerini artırıyor.

  • 2 Lise öğrencileri Kaman cevizine marka değeri katıyor
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    Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Lisesi'nde kurulan serada, yerli Kaman-1 ve Kaman-5 cevizleriyle bölgeye adapte edilen Fernor, Fernette, Chandler çeşitlerinin aşılı fidanları üretiliyor.

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    Okul müdürü Sinan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda kurdukları ceviz serasında hem sertifikalı fidan ürettiklerini hem de öğrencilere tecrübe kazandırdıklarını söyledi.

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    Geçen yıl 500 fidan satışı yaptıklarını, bu yıl sayıyı bine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

  • 5 Lise öğrencileri Kaman cevizine marka değeri katıyor
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    "Dünyaca ünlü Kaman-1 ceviz markasının yanında Fernor, Fernette, Chandler markalı ceviz çeşitlerini okulumuz bünyesinde kurduğumuz seramızda aşılayıp, satışa hazır hale getiriyoruz.

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