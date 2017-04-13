Amerikalı otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu ve başkanı Elon Musk, Tesla yönetim kurulunda değişiklik talep eden yatırımcılara sert çıktı: Gidin Ford hissesi alın!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yönetim kuruluna kendisiyle bağlantısı olmayan, bağımsız iki üye alınmasını isteyen bir grup yatırımcı karşısında Elon Musk, Twitter hesabından seslendi.

Musk, Reuters haber ajansında grup tarafından kaleme alınan mektupla ilgili habere yanıt verdi. Musk, "Bu yatırımcı grubu Ford hissesi almalı. Onların yönetimi inanılmaz." dedi.

Makalade, "grup dinamiklerindeki olası işlevsizliklere karşı kontrol sağlanması" için yeni, bağımsız yöneticilere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyordu.



Ford ailesi Tesla üzerindeki kontrolünü, farklı sınıftaki bir hisse sahipliği sayesinde etkili bir şekilde sürdürüyor. Son zamanlarda çokça eleştirilen bu yapı nedeniyle, hisseler aileye oylamada % 40 oranında güç sağlıyor.

Musk'ın Ford'a attığı bu taşın, geçtiğimiz hafta şirketin piyasa değerinin Ford'u aşmasından sonra gelmesi mânidar karşılandı. Ayrıca Tesla, bir süreliğine de olsa ABD içerisindeki en değerli otomobil üretici olan GM'yi de geçmeyi başarmıştı.

Musk, zaten Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler alınacağını söylediğini, duyurunun yakında yapılacağını fakat bunun yatırımcı grupla bir ilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2017

Yatırımcı grup ise Tesla yöneticilerinin her sene yeniden seçilmesini istiyor.

Reuters'in alıntıladığı mektupta, şirketlerin halka açıldıkça idari yapıları ve pratiklerinin değişim stratejisi ile birlikte yenilenmesine vurgu yapılmıştı.

Ancak Tesla'nın 7 yönetim kurulu üyesi de, halka açılma gerçekleşmeden önce hâlihazırda görevde olan isimlerden oluşuyor.

Mektuptaki 5 imzacı arasındaki California State Teachers Retirement System, Hermes Equity Ownership Services ve CtW Investment Group ise yorum yapmayı reddetti.

2010 yılında halka arz olan Tesla, satış hacmi olarak Ford ve GM gibi devlerin gerisinde ancak Model 3 serisi yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Yatırımcılar, bu atılım sayesinde Tesla'nın lüks sınıf bir elektrikli otomobil üreticisi olmanın ötesine geçerek daha kitlesel bir marka olabileceğine inanıyordu.