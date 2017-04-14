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Afrika'nın hızlı treni Darüsselam-Morogoro Türk şirket ortaklığında kuruluyor

Türkiye ve Portekiz'den firmaların ortak girişimiyle inşa edilecek ve Tanzanya'da Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na bağlayacak Darüsselam-Morogoro demiryolu projesinin temeli atıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 09:34:19 Güncelleme: 09:54:07 AA

Tanzanya'da Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na bağlayacak Darüsselam-Morogoro demiryolu projesinin temeli atıldı.

Darüsselam'da düzenlenen temel atma törenine, Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, Tanzanya Çalışma, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Makame M. Mbarawa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Uganda, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'yle Tanzanya'yı birbirine bağlayacak beş kısımdan oluşacak demiryolu hattı tamamlandığında Doğu Afrika'nın en hızlı treni faaliyete geçmiş olacak.

Türkiye'den Yapı Merkezi ve Portekiz'den Mota-Engil'in oluşturduğu ortak girişimle inşa edilecek demiryolu sayesinde Darüsselam'ın ticaret ve turizmde atılım yapması, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerin de zengin yeraltı kaynaklarını değerlendirebilmesi planlanıyor.

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