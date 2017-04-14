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İŞ-YAŞAM

Pegasus Havayolları İzair için Rekabet Kurulu'na başvurdu

Pegasus Havayolları, Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29.51 oranındaki İzAir hissesini almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Rekabet Kurulu'ndan onay çıkması halinde Pegasus, İzAir'in yüzde 98.63'üne sahip olacak.

14 Nisan 2017 Cuma, 10:12:25 Güncelleme: 10:15:51


Pegasus Havayolları, geçtiğimiz ay duyurduğu satın alma işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Başvuru Rekabet Kurulu'nun sitesinde 'Air Berlin'in İzair'de sahip olduğu hisseler ve bunlara bağlı olan hak ve imtiyazların tamamının Esas Holding'in kontrol ettiği Pegasus tarafından devralınması' ifadesi ile yer aldı.

Pegasus Havayolları, 9 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29.51 oranındaki İzAir hissesini 1.2 milyon euroya satın almak için anlaştığını duyurmuştu. Bu anlaşma ile birlikte Pegasus'un İzAir'deki payının yüzde 98.63'e yükseleceği belirtilmişti.

Anlaşmanın tamamlanabilmesi için gerekli Rekabet Kurulu başvurusu yapılırken, onayın çıkması durumunda Pegasus İzair'in tamamına yakınına sahip olacak.

Nisan 2005'te İzmirli iş adamları tarafından kurulan İzair Esas Holding'ten ilk yatırımını 2007 yılında almış, Ekim 2010'da ise Pegasus Havayolları, İzAir'deki hissesini yüzde 72.57'ye çıkarmıştı. Pegasus daha sonra kendine ait hisselerin yüzde 46,82’sini Air Berlin'e satmıştı.

 

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