İŞ-YAŞAM
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
sanayi ciro endeksi
İŞ-YAŞAM

TÜİK Şubat ayı sanayi ciro endeksi raporunu açıkladı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi

14 Nisan 2017 Cuma, 10:47:57 Güncelleme: 10:50:58 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,1, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 1,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,3 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 36,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 22 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, şubatta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 35,1 ile tütün ürünleri imalatında oldu. Bu artışı yüzde 12,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 11,4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı izledi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış, yüzde 18,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında görüldü. Bu azalışı yüzde 10,2 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4,5 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatı takip etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
İŞ-YAŞAM

İşte en çok Türk milyarderi çıkaran şehir!
Mehmet Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması
İŞ-YAŞAM

Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması
Kadir Topbaş: Silivri'ye 32.5 kilometre metro gelecek
İŞ-YAŞAM

İstanbullulara bir metro müjdesi daha!
Gidin Ford hissesi alın
İŞ-YAŞAM

Yatırımcıya şok yanıt!
Lise öğrencileri Kaman cevizine marka değeri katıyor
İŞ-YAŞAM

Lise öğrencileri hem üretip hem para kazanıyor
Boyner'de hisse satışı tamamlandı, ortaklık yapısı değişti
İŞ-YAŞAM

Dev satış tamamlandı, işte yeni yapı
Pegasus Havayolları İzair için Rekabet Kurulu'na başvurdu
İŞ-YAŞAM

TAMAMINI ALMASI İÇİN BİR ADIM KALDI
TÜİK Şubat ayı sanayi ciro endeksi raporunu açıkladı
İŞ-YAŞAM

SANAYİDEN ÖNEMLİ HABER
Zorunlu trafik sigortası teklifi vermeyen firmalara ceza
İŞ-YAŞAM

DİKKAT! UYGULAMAYANA ÇİFTE CEZA
7 ülkeye Türk Ticaret Merkezi açılması planlanıyor
İŞ-YAŞAM

7 ÜLKEYE TÜRK TİCARET MERKEZİ
Afrika'nın hızlı treni Darüsselam-Morogoro Türk şirket ortaklığında kuruluyor
İŞ-YAŞAM

AFRİKA'NIN HIZLI TRENİNE TÜRK ŞİRKET DAMGASI
Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
İŞ-YAŞAM

FİYATI İNANILMAZ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme