İŞ-YAŞAM
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor

14 Nisan 2017 Cuma, 11:26:10 AA

1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Saraybosna'da, o dönemde inşa edilen ancak 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın ardından yalnızlığa terk edilen tesisler eski günlerini arıyor

  • 1 Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor
    1 | 19

    Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1984 Kış Olimpiyatları için inşa edilen ancak 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta büyük zarar gördükten sonra yalnızlığa terk edilen olimpik tesisler, eski günlerine dönmeyi bekliyor.

  • 2 Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor
    2 | 19

    Aralarında o dönemde kış olimpiyatları için inşa edilen kızak pisti, atlama rampaları, kayak pistleri ve otellerin bulunduğu tesisler, adeta "hayalet mekanları" andırıyor.

  • 3 Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor
    3 | 19

    Bugün daha çok grafiti çizen gençlerin, turistlerin ve bisiklet tutkunlarının ziyaret ettiği, maddi imkansızlıklar ve yetkililerin ilgisizliği nedeniyle yok olmaya terk edilen tesisler, onarılarak yeniden hizmete girmek için bekliyor.

  • 4 Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor
    4 | 19

    1984 yılında, 49 ülkeden yüzlerce sporcuyu bir araya getiren kış olimpiyatlarının mirası olan bu tesislerde, savaşın acı hatırası kurşun izlerini ve tahribatı görmek bugün de mümkün.

  • 5 Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor
    5 | 19

    Turistlerin "nostaljik mekanlar" olarak nitelendirdiği bu tesisler, bugün grafiti çizen gençler tarafından tuval olarak kullanıldığı gibi, bisiklet tutkunları da kızak pistinde eğlenmek için vakit geçiriyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300