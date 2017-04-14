Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor

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Bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden sporcuların onardıkları bu kızak pistine yaz antrenmanları için geldiğini anlatan Omanovic, "Birçok ülkeden sporcular, antrenman için piste gelmek istiyor ancak pisti iyi koşullarda tutmak için paramız yok." dedi.