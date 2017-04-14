Savaşın mirası "hayalet mekanlar" onarım bekliyor

14 Nisan 2017 Cuma, 11:26:10 | Güncelleme: 12:16:00
AA
1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Saraybosna'da, o dönemde inşa edilen ancak 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın ardından yalnızlığa terk edilen tesisler eski günlerini arıyor
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1984 Kış Olimpiyatları için inşa edilen ancak 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta büyük zarar gördükten sonra yalnızlığa terk edilen olimpik tesisler, eski günlerine dönmeyi bekliyor.
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Aralarında o dönemde kış olimpiyatları için inşa edilen kızak pisti, atlama rampaları, kayak pistleri ve otellerin bulunduğu tesisler, adeta "hayalet mekanları" andırıyor.
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Bugün daha çok grafiti çizen gençlerin, turistlerin ve bisiklet tutkunlarının ziyaret ettiği, maddi imkansızlıklar ve yetkililerin ilgisizliği nedeniyle yok olmaya terk edilen tesisler, onarılarak yeniden hizmete girmek için bekliyor.
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1984 yılında, 49 ülkeden yüzlerce sporcuyu bir araya getiren kış olimpiyatlarının mirası olan bu tesislerde, savaşın acı hatırası kurşun izlerini ve tahribatı görmek bugün de mümkün.
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Turistlerin "nostaljik mekanlar" olarak nitelendirdiği bu tesisler, bugün grafiti çizen gençler tarafından tuval olarak kullanıldığı gibi, bisiklet tutkunları da kızak pistinde eğlenmek için vakit geçiriyor.
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Fotoğraf tutkunlarının da uğrak mekanlarından olan bu tesislerde, aradan geçen 33 yıla rağmen binalardan hurda toplayan insanlar da görmek mümkün.
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"TEKRAR AYAĞA KALDIRILMAYI BEKLİYOR"
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Yok olmaya yüz tutan bu tesislerin yeniden ayağa kaldırılması için bir grup gönüllü uğraş vermeye devam ediyor.
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Bosna Hersek Kızak Federasyonu Başkanı ve Kızak Milli Takım Antrenörü Senad Omanovic öncülüğündeki gönüllüler tarafından bir bölümü onarılıp temizlenen Trebevic dağındaki kızak pistinde yaz antrenmanları yapılabiliyor.
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AA muhabirine konuşan Omanovic, 1984 Kış Olimpiyatları ile şehrin adeta yeniden kurulduğunu belirterek, olimpiyatlarda ve sonrasında yapılan kış sporları müsabakalarında Saraybosna'ya farklı ülkelerden birçok insan geldiğini, o yılların harika olduğunu söyledi.
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Trebevic ve İgman dağlarındaki pistlerin, savaşta cephe hattında olduğuna işaret eden Omanovic, pistlerin savaşta oldukça zarar gördüğünü, ancak gerçek tahribatın savaştan sonra yaşandığını dile getirdi.
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Omanovic, savaşın ardından pistlerin temizlenmesi ve yeniden ayağa kaldırılması fikrini her zaman taşıdığını kaydederek, zorlu bir izin sürecinden sonra, 2014 yılında Kızak Milli Takımından gönüllülerle Trebevic'teki kızak pistinin bir bölümünü temizleyip onardıklarını söyledi.
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"PARAMIZ YOK"
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Bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden sporcuların onardıkları bu kızak pistine yaz antrenmanları için geldiğini anlatan Omanovic, "Birçok ülkeden sporcular, antrenman için piste gelmek istiyor ancak pisti iyi koşullarda tutmak için paramız yok." dedi.
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Pistin onarılmasının çok pahalı olmadığını aktaran Omanovic, "Hayalim, kızak pistinin yeniden ayağa kalktığını ve Saraybosna'da tekrar kış sporları yarışlarının yapıldığını görmek. Pist onarıldığı taktirde antrenmanlardan, kış yarışlarından gelir de elde edilebilir." dedi.
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Omanovic, kızak pistinin bulunduğu Trebevic dağının, Saraybosna merkezine de oldukça yakın olduğunu kaydederek, buranın onarılmasının, şehrin ekonomisine ciddi yarar getireceğini sözlerine ekledi.