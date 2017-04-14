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Sivas Demir Çelik Fabrikası
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Sivas Demir Çelik Fabrikası tekrar açıldı

Sivas'ta özelleştirildikten sonra yaşanan sorunlarla gündemden düşmeyen ve yaklaşık 1 yıldır kapalı bulunan Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) yeniden üretime başladı. Fabrika, borçları yüzünden kapanmıştı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:47:06 Güncelleme: 11:48:26 AA

2016 yılında üretimi durdurma kararı alan Sivas Demir Çelik fabrikası 12 Nisan Çarşamba gecesi tekrar üretimine başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, "Çarşambayı perşembeye bağlayan gece itibarı ile demir çelik fabrikası çalışmaya başladı" dedi.

Fabrikayı işleten SİDEMİR şirketinin doğalgaz ve elektrik borçları nedeni ile yaşadığı sorunları çözdüğünü belirten Milletvekili Soluk, "Bu arada kendilerinin kullanacakları hurda teminini de yaparak şu anda 50 kişi İş-kur´dan, 350 kişi de eski çalışan hemşehrilerimizden olmak kaydı ile çalışmaya başladılar. Edindiğim bilgiye göre bundan sonra kademeli olarak eleman sayısını 600-650 kişiye kadar çıkarabileceklerini ifade ediyorlar. Allah'tan temennim, dileğim bir daha kesintiye uğramadan demir çelik hizmetini sürdürsün" ifadelerini kullandı.

Demir-Çelik fabrikası, işçi ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile sık sık gündeme gelmiş, 2016 yılında fabrika borçları nedeni ile bütün işçilere çıkış vererek üretimini durdurmuştu.

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