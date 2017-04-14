Denizlerde av yasağı başlıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, bereketli bir sezon geçiren balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini, hem balıkçıların hem de satıcı ve komisyoncuların para kazandıklarını ifade etti.

Balıkçıların her yıl av yasağı başlamadan önce, sürenin uzatılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurduklarını anlatan Özkaya, bu sezon böyle taleplerin söz konusu olmadığını, bunun da balıkçıların sezonu iyi geçirdiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu sezon çok fazla miktarda palamut yakalandığını, hamsinin ise önceki senelere kıyasla biraz daha az olduğunu dile getiren Özkaya, yasağın başlamasıyla birlikte gırgır ve trol yöntemiyle avlanan balıkçıların hem dinleneceklerini hem de yeni sezona hazırlanacaklarını belirtti.

"YASA DIŞI AVCILIK ÖNLENMELİ"

Ramazan Özkaya, sektörün sorunlarına değinirken de yasa dışı avcılığa dikkati çekti. Yasa dışı avlanmanın kayıt dışılığa ve dolayısıyla haksız rekabete yol açtığını belirten, Özkaya, şöyle konuştu:

"Yasa dışı avlamayla haksız rekabet oluşuyor, kayıt dışı avcılık da çok sıkıntı. Bu önlenmeli. Türkiye'de denizlerden balık avlanıyor ama vergisi verilmiyor. Üretim kayıt altına alınmadığı zaman bizim avlanma gücümüz de belli olmuyor. Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payımız resmi rakamlarda daha düşük çıkıyor."

Özkaya, sektörde yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin kayıt dışılığı azaltacağını söyledi.

"BOY YASAĞINA UYULMAMASI STOKLARI AZALTIYOR"

Boy yasağına uyulmadan yapılan avcılığın da stoklara zarar verdiğini anlatan Özkaya, balıkçılığın sürdürülebilir olması için tüketicilere henüz yavruyken avlanmış balıkları almamaları uyarısında bulundu.

Gürcistan sınırlarında 5 santimetre boyundaki hamsilerin avlandığına dikkati çeken Özkaya, "Bu durum Türkiye'nin hamsi stoklarına zarar veriyor. Biz hamsileri 9 santimetreye geldiğinde yakalıyoruz. Gürcistan'da yakalanan küçük hamsilerden dolayı bizim hamsi stoklarımız azalıyor. Orada 5 santimetreyken yakalanan 60 bin ton hamsi, 9 santimetre boya geldiğinde 300 bin ton oluyor." ifadesini kullandı.

Hamsinin çok tüketildiğini ve korunması gerektiğini vurgulayan Özkaya, bakanlığın gerekli düzenlemeleri yaparak Gürcistan'daki yetkililerle sorunu çözmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özkaya, üzerinde çalışılmakta olan Su Ürünleri Kanununun bir an önce çıkmasını istediklerini de sözlerine ekledi.