Apple, Toshiba'nın çip biriminde pay sahibi olmak istiyor

ABD'li teknoloji firması Apple Inc. , dünyanın en büyük ikinci flaş bellek çip üreticisi Toshiba Corp'un çip birimine satın alma teklifi yapabilmek için tedarikçisi Foxconn ile işbirliği yapmayı gözden geçiriyor.

Japon NHK radyosunun haberine göre Apple, yüzde 20'nin üzerinde hisse alabilmek için birkaç milyar dolarlık bir teklifi

gözden geçirirken, böylelikle Toshiba'nın firmada pay sahibi olmaya devam etmesi planlanıyor.

Haberde Toshiba'nın pay sahibi olmaya devam etmesiyle şirketi Japon ve ABD kontrolünde tutmasının sağlanarak, Japon

hükümetinin hassas teknolojilerin ulusal çıkarların aleyhinde davranabilecek yatırımcılara transfer edilmesine dair endişelerin hafifletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İhalenin ilk turuna giren Foxconn, Çin ile olan bağları nedeniyle riskli bir yatırımcı olarak algılanıyor. Apple'ın iPhone telefonları Foxconn'un imalat merkezinde üretiliyor. NHK, Apple'ın Tayvanlı Foxconn'un Toshiba'nın çip biriminde

yüzde 30 paya sahip olmasını istediğini belirtti.

Apple'a haberin yazıldığı sırada ulaşılamadı. Resmi olarak Hon Hai Precision Industry olarak bilinen Foxconn yorum yapmayı reddetti.