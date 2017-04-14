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Franchising, Franchising, Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'de franchise sistemi
İŞ-YAŞAM

Franchisingde büyüklük 43 milyar dolara ulaştı

UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, sistemin ekonomik büyüklüğünün 43 milyar dolara ulaştığını, 2017 yılı sonuna kadar bu rakamın 50 milyar doları bulmasını beklediklerini söyledi

14 Nisan 2017 Cuma, 14:49:45 Güncelleme: 14:52:43 AA

Son yıllarda gerek Türkiye'de, gerekse de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri olarak kabul edilen franchising sektörünü değerlendiren UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, franchising sektörünün ekonomik büyüklüğünün 2016 yılı rakamlarına göre 43 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dr. Aydın, "2017 yılı sonuna kadar bu büyüklüğün 50 milyar doları bulacağını düşünüyoruz" dedi.

"EN ÖNEMLİ ETKEN YÖNETİM"

Türkiye'de zincir işletmelerin toplam sayısının 2 bin 500 olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Aydın, "Bu işletmelerin toplamda 60 bin kadar şubesi var. Sektörde yabancı firma oranı ise yüzde 29. Buna karşılık yurt dışında şube açmaya başlayan 150'den fazla Türk markası var" diye konuştu.

FRANCHISE SİSTEMİ HANGİ AVANTAJLARI SAĞLIYOR?

Firma ve markaların franchise yöntemiyle büyümesi halinde elde ettikleri avantajları da sıralayan Dr. Aydın, "Her şeyden önce marka, franchising sistemi ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunuyor. Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğuyor. Franchisor, yani franchise veren işletme veren işletme, Franchisee'ye, yani franchise alan girişimciye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlıyor. Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden ve birikiminden yararlanılıyor" dedi.

Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı artırılıyor. Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize ediliyor. Kuruluş aşamasında leasing gibi kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün oluyor. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanıyor. Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor. İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor"

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