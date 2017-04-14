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14 NİSAN 2017
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Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), 2016’da 703 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve bu yılki ihracat hedefini 1 milyar dolara çıkaran ayakkabı sektörüne katkı sağlamak adına gerçekleştirdiği çalışmalara Dr.Diego Bolzonello ile devam etti.
İŞ-YAŞAM

İhracatta vites artırmanın yolu özgün tasarım

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), 2016’da 703 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve bu yılki ihracat hedefini 1 milyar dolara çıkaran ayakkabı sektörüne katkı sağlamak adına gerçekleştirdiği çalışmalara Dr.Diego Bolzonello ile devam etti.

14 Nisan 2017 Cuma, 15:31:40 Güncelleme: 15:32:43

Dünya moda ve ayakkabı lideri olarak nitelendirilen GEOX’ta kurulduğu günden beri çalışan ve 2012 yılına kadar CEO’luğunu üstlenen, sonrasında kendi şirketini kurarak dünya ayakkabı devlerine danışmanlık veren Dr.Diego Bolzonello, TASD’ın özel davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Derneğin ‘Ayakkabı Sektörü 2018-2022 ve 2022-2027 Stratejik Gelişim Raporu’ çalışmaları kapsamında üyelere bir konferans veren Dr.Bolzonello, küresel ayakkabı sektöründeki son gelişmeleri ve daha fazla ihracat için yapılması gerekenleri üretici firmalara aktardı.

NELER YAPILMALI?

Türk ayakkabı sektörünün fabrika, ekipman ve makine anlamında Avrupa’nın bazı ülkelerinden önde olduğunu ifade eden Dr.Diego Bolzonello, daha fazla ihracat için yapılması gerekenleri şöyle ifade etti:

"Üretim çeşitliliğinde esneklik, özgün tasarım, ticari pazarlama ağı ve organizasyon yapısı sürdürülebilir ihracat için kilit öneme sahip. Avrupa’da rekabetçi koşullar oldukça sert. İhraç etmek istediğiniz ürün özgün bir tasarıma sahipse başarıya ulaşmanız mümkün. Mevcut bir modelin kopyasını üretip satmayı düşünürseniz bir yıl kaybınız olur. Bunun nedeni ise, doğru fiyatlamayı yaptığınız taktirde, ilk teslimat süresinde de sözünüzü tuttuğunuzda kopya ürünün pazarda yer bulması epey zaman alacaktır. İyi bir tasarımcınız varsa, yepyeni bir ürünü dış pazarlara sunarsanız ve müşterinizle ilişkileriniz iyi seviyede ise, zaman kaybınız olmaz."

ÖNCE KENDİ ÜLKENİZDE MARKA OLUN

Markalı ihracat için üreticinin önce kendi ülkesinde bir marka olması gerektiğine işaret eden Dr.Bolzonello, "Bunun için her şeyden önce güçlü bir sermaye yapısı ve kararlılık lazım. Kendi markanızla dış pazarlarda var olabilmek için güçlü pazarlama bütçesi ve yine güçlü bir tedarik zinciri kurmak zorundasınız. İhracatta perakendeye çıkıyorsanız toptancı kârı ile ayakta kalamazsınız. İlk olarak tek bir ülke hedef olarak belirlenmeli. Bunun yanında üç yıllık bir iş planı, kaliteli makine ekipmanı ve bünyenizde iyi tasarımcılar olması gerekiyor. Markanızı önce kendi ülkenizde iyi pazarlayıp daha sonra dış ülkelere ihraç etmek doğru strateji" şeklinde konuştu.

BÜYÜMEK İÇİN FIRSAT VAR

Türkiye’de ayakkabı üretiminin tek bir bölgede gerçekleşmediğini, özellikle Anadolu’da üst düzey üretim yapan fabrikaların bulunduğunu ifade eden Dr.Diego Bolzonello, "Büyümek için kapasiteniz var. Makine kapasitesi Avrupa’nın üzerinde. Tek bir bölgede üretim yok. Türkiye’de kategori olarak en fazla kadın ayakkabısı üretiliyor. Çok çeşit var ve bu pozitif bir durum" dedi.

ABD ve Avrupa’nın, küresel ayakkabı sektöründe yüzde 80 oranında pazar payına sahip olduğunu hatırlatan Bolzonello şöyle devam etti:

"Çin halen dünyanın en büyük üretim üssü. Türkiye için Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya büyük fırsat. ABD ve Avrupa halen yeni üretici ülke arayışında. Dünyada dağıtım kanalları çok kısa sürede değişkenlik gösteriyor. Günümüzde ihracat demek hızlı teslimat demek. Perakende de artık hızlı erişim dönemindeyiz"”

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