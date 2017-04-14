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Suriye Havayolları uzun menzilli Airbus A340 uçağı aldı

Suriye Havayolları, filosuna Airbus A340 tipi uçak ekledi

14 Nisan 2017 Cuma, 15:58:01 Güncelleme: 16:00:07 DHA

İç savaşın devam ettiği Suriye´de ilginç bir gelişme yaşandı. Suriye Havayolları filosuna uzun menzilli, dört motorlu Airbus A340 tipi uçak ekledi. İki hafta önce Suriye´ye giden uçak, ilk yurtdışı seferini de Birleşik Arap Emirlikleri´nde Dubai´ye uçtu.

Uçağın Dubai Havalimanı´ndaki fotoğrafı, Türk spotter yani uçak fotoğrafçısı Gökhan Sarıgöl tarafından çekildi. YK-AZA tescilli uçak, Airbus tarafından 2000 yılında imal edildi. Uçak Hong Kong merkezli Cathay Pacific ve Sri Lanka Havayolları´nda görev yaptı. Uçağın geçen yıl sonunda İranlı bir şirkete oradan da Suriye Havayolları´na satıldığı belirlendi.

Halen Suriye Havayolları´nda 6 adet A320 ve bir A340 tipi uçak bulunuyor. Havayolu şirketi Şam´dan bazı iç hat noktalarının yanı sıra Mısır´da Kahire, Ürdün´de Amman´a, Cezayir´e ve Sudan´da Hartum´a tarifeli olarak uçuyor.

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