Türkiye'nin en itibarlı şirketleri

14 Nisan 2017 Cuma, 16:53:35 | Güncelleme: 17:09:56
İHA
İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasının sonuçları açıklandı
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İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma, 11 Ocak-2 Mart tarihleri arasında 20 farklı sektörde gerçekleştirildi.
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CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 3 bin 808 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.
İşte sektörlerine göre Türkiye'nin en itibarlı markaları...
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Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet
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Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola
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Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası
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Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Arçelik
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Üniversiteler Kategorisinde: Boğaziçi Üniversitesi
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Özel Okullar Kategorisinde: Doğa Okulları
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Elektronik Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Samsung
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Enerji Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: EnerjiSA
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Gıda Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ülker
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GSM Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Turkcell
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Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: LC Waikiki
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İlaç Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Eczacıbaşı
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İnşaat Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ağaoğlu
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Makine Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: MKE
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Mobilya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: İstikbal
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Otomobil Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Volkswagen
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Perakende Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Migros
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Sigorta Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Allianz
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Turizm Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:
Acenteler Kategorsinde: Ets Tur
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Oteller Kategorisinde: Barut Hotels
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Doğuş Hotel
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Hilton Otelleri
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Ulaşım Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:
Hava Ulaşım Kategorisinde: Türk Hava Yolları
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Kara Ulaşım Kategorisinde: Kamil Koç
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Holdinglerde Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding
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"İtibar kavramı Türkiye'de yanlış bilinen doğru kavramlardan biridir"
TİE İcra Kurulu ve İtibar Atölyesi Başkanı Ertan Acar, itibar kavramının Türkiye'de yanlış bilinen doğru kavramlardan biri olduğunu söyleyerek,"İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı, onların itibarlarıdır. İtibar, üründen çok markanın değerine etki eden önemli bir kazançtır. Gözle görülmez belki ama hissedilir. İşletmecilik kültürünün genetik bilimi kadar derinleştiği Batı dünyasında, itibarı ölçebilir hale getirmek uzunca süre önemli bir istatistik sorunu olmuştur. Bugün artık itibar da kesin olarak ölçülebilir bir değer haline gelmiştir. Biz de en güvenilir araştırma yöntemlerini kullanarak, ülkemizdeki şirket ve kurum itibarlarına dair bir araştırma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.