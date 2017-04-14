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Türkiye'nin en itibarlı şirketleri

14 Nisan 2017 Cuma, 16:53:35 İHA

İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasının sonuçları açıklandı

  • 1 Türkiye'nin en itibarlı şirketleri
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    İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma, 11 Ocak-2 Mart tarihleri arasında 20 farklı sektörde gerçekleştirildi. 

  • 2 Türkiye'nin en itibarlı şirketleri
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    CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 3 bin 808 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

    İşte sektörlerine göre Türkiye'nin en itibarlı markaları...

  • 3 Türkiye'nin en itibarlı şirketleri
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    Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet

  • 4 Türkiye'nin en itibarlı şirketleri
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    Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola

  • 5 Türkiye'nin en itibarlı şirketleri
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    Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası

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