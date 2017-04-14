Türkiye'nin en itibarlı şirketleri

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"İtibar kavramı Türkiye'de yanlış bilinen doğru kavramlardan biridir"

TİE İcra Kurulu ve İtibar Atölyesi Başkanı Ertan Acar, itibar kavramının Türkiye'de yanlış bilinen doğru kavramlardan biri olduğunu söyleyerek,"İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı, onların itibarlarıdır. İtibar, üründen çok markanın değerine etki eden önemli bir kazançtır. Gözle görülmez belki ama hissedilir. İşletmecilik kültürünün genetik bilimi kadar derinleştiği Batı dünyasında, itibarı ölçebilir hale getirmek uzunca süre önemli bir istatistik sorunu olmuştur. Bugün artık itibar da kesin olarak ölçülebilir bir değer haline gelmiştir. Biz de en güvenilir araştırma yöntemlerini kullanarak, ülkemizdeki şirket ve kurum itibarlarına dair bir araştırma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.