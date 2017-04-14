Kadıköy Kartal arasına Havaray müjdesi

İstanbul'a ve Maltepe'ye yapılan yatırımlar toplamını açıklayan Başkan Kadir Topbaş, "Benim başkanlık dönemimde 13 yılda İstanbul'a yaptığımız yatırımlar toplamı 98 milyar TL. Bu yılki yatırım bütçemiz 16,5 milyar TL. Sadece Maltepe'ye yaptığımız yatırımlar toplamı 5.2 milyar TL metrolardan dolayı ağırlıklı yatırım yaptık. Biz burada kalkıp da muhalefet belediyesidir, orada iş yapmayalım, orası çöksün ve bize oy versinler demedik. Böyle bir ahlakta değiliz" diye konuştu.



BAŞKAN KADİR TOPBAŞ'TAN KADIKÖY-KARTAL ARASI HAVARAY MÜJDESİ



Yapımı devam eden metro çalışmalarından bahseden Başkan Kadir Topbaş, "2018 yılı içerisinde Halkalı-Gebze-Marmaray hafif metro devreye girecek. Devlet Demiryolları yapıyor. Dudullu-Kayışdağı-İçerenköy-Bostancı metro hattı devam ediyor. Daha hızlı ulaşım için Kadıköy-Kartal metrosunu bitirdik. Bir de Havaray projemiz var. Kadıköy-Kartal havaray projesi inşallah onu da hazırlıkları sürüyor. Ayrıca Maltepe-Başıbüyük havaray talebi var, Kayışdağı'na teleferik isteniyor, bunların da çalışmaları sürüyor" şeklinde konuştu.

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