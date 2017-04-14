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GKN tozmetal
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Dünya devi GKN, Türkiye'de sektör lideri Tozmetal'i aldı

Dünya mühendislik devi İngiltere merkezli GKN Mühendislik, Türkiye'de toz metal sektörünün en büyüğü Tozmetal Ticaret ve Sanayi A.Ş'yi satın aldı. Yıllık satışları 11.4 milyar dolar olan GKN bünyesinde 58 bin kişi çalışıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 17:43:15 Güncelleme: 17:58:45 HABERTURK.COM

Konuyla ilgili anlaşma, GKN'nin İngiltere'deki merkezi tarafından duyuruldu.

GKN Powder Metalurji CEO'su Peter Oberparleiter, satın alma ile ilgili büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, "Toz metal çok iyi işleyen bir firma ve bizim toz metal pazarındaki büyük varlığımızı tamamlayacak" dedi.

Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz Tozmetal Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Tanzer Kardeşler'den ise henüz bir dönüş olmadı.  

Satın alma ile ilgili bir fiyat bilgisi paylaşılmazken, işlemin tamamlanması, ilgili kurumlarının onayının ardından gerçekleşecek.

TOZMETAL TÜRKİYE'DE SEKTÖRÜN LİDERİ

1973 yılında Sadettin Kardeşler tarafından kurulan Tozmetal, metal tozlarından parça üreterek başta otomotiv yan sanayii olmak üzere, beyaz eşya ve diğer tüm sektörlere üretim yapıyor. 2016 yılını 30 milyon dolarlık satış geliri ile tamamlayan şirket, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 7 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Ürün gamı 1500 parçanın üzerinde olan Tozmetal, Türkiye'de sektörünün lideri konumunda bulunuyor.

ABD'deki Köhler ve Tecumseh gibi yerleşik firmaların ihtiyaç duyduğu parçaları imalatını gerçekleştiren şirket, ayrıca VW Audi Grubu, GM Opel, Renault gibi Avrupa'daki birçok kuruluşun onaylı imalatçısı durumunda.

Yıllık kapasitesi 2 bin ton olan firma üretiminin yüzde 85'ini ihraç ediyor.

Şirketin Yönetim Kurulu, kurucu Kardeşler Ailesi'nden oluşuyor.

GKN DÜNYA DEVİ, 58 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Tozmetal'i alarak Türkiye pazarına adım atan GKN Mühendislik ise tam anlamı ile bir dünya devi. Yaklaşık 250 yıl önce İngiltere'de kurulan şirketin geçen seneki satışları 11.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren GKN'de 58 bin kişi çalışıyor.

GKN 250 yıl önce kuruldu

Global bir mühendislik firması olan grup, havayolu araçlarından otomotive, askeri parçalardan tarım endüstrisine çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

 

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